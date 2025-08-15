El disgusto de Jeff Bezos en plena luna de miel por España: muere su madre a los 78 años

Mal momento para Jeff Bezos. Su madre, Jackie Bezos, ha perdido la vida a los 78 años tras una larga lucha contra la conocida como demencia con cuerpos de Lewy. Se trata de una enfermedad provocada por acumulaciones anormales de una proteína llamada alfa-sinucleína, que se depositan dentro de las neuronas y afectan su funcionamiento. Estos depósitos interfieren en la comunicación entre células nerviosas y provocan la muerte neuronal, sobre todo en áreas relacionadas con la memoria, el movimiento y el pensamiento.

El fundador de Amazon ha compartido un sentido mensaje en sus redes sociales:

“Su vida adulta comenzó un poco antes de lo esperado, cuando se convirtió en mi madre a la tierna edad de 17 años. Eso no debió de ser fácil, pero ella logró que todo funcionara. Se lanzó con ferocidad al trabajo de amarme, incorporó a mi maravilloso padre al equipo unos años después y, más tarde, sumó a mi hermana y a mi hermano a su lista de personas a quienes amar, proteger y cuidar. Durante el resto de su vida, esa lista de personas a quienes querer nunca dejó de crecer. Siempre dio mucho más de lo que jamás pidió.

Tras una larga lucha contra la demencia con cuerpos de Lewy, falleció hoy, rodeada de muchos de los que la amamos: sus hijos, nietos y mi padre. Sé que en esos últimos momentos sintió nuestro amor. Fuimos muy afortunados de tenerla en nuestras vidas. La guardo a salvo en mi corazón para siempre”.

Un duro golpe para toda la familia que ha pillado a Jeff Bezos en plena luna de miel con Lauren Sanchez, con la que se dio el “sí, quiero” el mes pasado en Venecia. Los recién casados se embarcaron en un recorrido por distintos destinos europeos, entre ellos la isla de Ibiza, en España, reconocida por ser uno de los refugios preferidos de las grandes fortunas. En la isla pitiusa fueron captados la semana pasada en una famosa discoteca: mientras Lauren se entregaba al ritmo de la música con movimientos atrevidos, Bezos se mostraba más comedido, limitándose a balancear ligeramente las piernas.

Días después, disfrutaron de una jornada relajada en alta mar, acompañados por su amigo Leonardo DiCaprio, que también ha pasado unos días en Ibiza. Una luna de miel a priori idílica que, por desgracia, se ha visto interrumpida por la triste pérdida de la mujer que dio la vida a uno de los hombres más ricos del planeta.