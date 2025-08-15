Nuevos detalles sobre Jaume Anglada tras su segunda operación: permanece sedado pero estable

El cantante Jaume Anglada continúa ingresado en la UCI del Hospital Universitario Son Espases tras sufrir un brutal atropello en la madrugada del pasado viernes mientras circulaba en motocicleta. El accidente se produjo sobre las 1:30 de la madrugada en la calle Joan Miró de Palma, y el conductor del vehículo se dio a la fuga. Horas después fue detenido por agentes de la Policía Local, que dieron con él gracias a la colaboración de testigos presenciales que anotaron la matrícula de su coche.

Anglada sufrió la extirpación del bazo y presenta fracturas en la cadera, la mandíbula y las costillas, además de un traumatismo craneoencefálico agudo por el que permanece bajo completa vigilancia.

En las últimas horas, el artista ha sido sometido a una intervención quirúrgica destinada a reparar la fractura de cadera causada por el impacto. Según han informado fuentes hospitalarias, la operación -en la que se han colocado placas en la pelvis y recolocado la cabeza del fémur- se ha desarrollado con éxito, aunque su pronóstico sigue siendo reservado. En los próximos días está previsto que pase de nuevo por quirófano para tratar otras lesiones graves, entre ellas fracturas en la mandíbula y en la muñeca.

Días atrás, ya había sido sometido a una operación de urgencia para extirparle el bazo y atender otras lesiones derivadas del accidente, que también le provocó un traumatismo craneoencefálico. Actualmente, según recoge el “Diario de Mallorca”, permanece sedado para controlar el dolor y facilitar la recuperación. Aunque su evolución es estable, los sanitarios continúan vigilando su respuesta neurológica, ya que, según su entorno, por momentos no contesta de manera acertada a las preguntas.

Preocupación por Jaume Anglada: continúa en la UCI a la espera de dos nuevas operaciones Europa Press

Su mujer, Pilar Aguiló, familiares y amigos cercanos como Carolina Cerezuela o Carlos Moyá permanecen a su lado en todo momento. También la Familia Real sigue de cerca cada avance, dada la estrecha amistad que une a Anglada con el monarca.

El accidente se produjo pocos días después de que la Familia Real diera comienzo a sus vacaciones privadas, por lo que podrían encontrarse fuera del país o incluso del continente. Se explica así que el monarca no haya visitado a su amigo en el hospital, una ausencia que se entiende como una buena noticia, puesto que si la situación de Anglada fuera crítica, el jefe de Estado no habría dudado en cancelar su agenda estival.

Aun así, ha trascendido que los Reyes están muy atentos a la evolución de Anglada y han lanzado una firme petición a sus familiares: que les tengan informados en todo momento ante la más mínima novedad en su estado, como muestra de la preocupación que les embarga en esta complicada situación para todos los seres queridos del cantante.