Muere Juan Luis Goenaga, padre de la actriz Barbara Goenaga: "Se nos va una parte del corazón..."

El pintor donostiarra Juan Luis Goenaga ha fallecido este martes a los 74 años, según ha confirmado a través de su cuenta en X el dirigente popular Borja Sémper, marido de su hija, Barbara Goenaga. Ha fallecido Juan Luis Goenaga, mi suegro y amigo.“El artista total, el último bohemio”, un hombre honesto y libre, como solo saben serlo los artistas de verdad. Se nos va una parte del corazón, nos queda su obra, su inmenso recuerdo y su ejemplo humanista. Goian bego", ha escrito. Bárbara, hasta el momento, no se ha pronunciado.

Goegana fue uno de los máximos exponentes del expresionismo vasco, y de forma autodidacta comenzó su carrera artística a finales de los años 60. Nunca le gustó la categorización, por lo que aseguraba moverse entre la figuración “casi siempre”, que a veces queda “más diluida”. En 2020, el director cinematográfico Woody Allen rodó algunos planos de su filme 'Rifkin's Festival' recreando el taller que Goenaga tenía en Alkiza, para lo cual él le prestó pinturas y material.

Juan Luis Goenaga y Bárbara Goenaga: el arte y la naturaleza vía intravenosa

El refugio familiar de Bárbara Goenaga y Borja Sémper se encuentra en Alkiza, donde Juan Luis Goenaga adquirió un caserío reformado del siglo XV. Allí se han escapado siempre que quieren desconectar del ruido de la ciudad y donde les encanta leer, montar en bici, salir a correr o cuidar del huerto con sus hijos.

Asimismo la relación que tenía Bárbara Goenaga con su padre pasaba hasta el plano profesional. De hecho, ambos compartían un negocio de joyería artesanal. En dicha página web, la actriz recuerda cómo le transmitió su padre su afición por el arte. "En la década de los 90 vivíamos en París y cuando llegábamos a la puerta del museo del Louvre, me quejaba con un "¿otra vez?”. En aquella época, no exagero si digo que mis padres me llevaban al menos dos veces por semana a aquel museo. Lo que entonces era un suplicio para mí, se completaba con visitas también reiteradas al Pompidou, al Museé D´Orsay... Aborrecí los museos. Hoy sé que aquella vida en torno al arte es una de las experiencia más valiosas que me han dado", menciona.

La propia intérprete declaró que su afición por el teatro comenzó en su niñez y con 16 años se fue a Madrid a aprender arte dramático. Desde entonces ha trabajado en esa disciplina además de televisión y cine. Algunas de sus intervenciones más conocidas son 'Cuéntame cómo pasó' y 'Amar es para siempre'. Esta familia la comprenden una estirpe de artistas: Juan Luis Goenaga, su hija y además, Aizpea Goenaga, hermana de Juan Luis y tía de Bárbara, quien también se ha desempeñado en las artes cinematográficas.