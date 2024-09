Michu y los escalofriantes nuevos detalles de la paliza que casi acaba con su vida

María Rodríguez Gamaza, popularmente conocida por todos como Michu recibió este miércoles una brutal paliza en plena calle. No fue casual, pues la mujer que ha señalado como su agresora es la dueña de un salón de estética con el que ella colaboró a través de las redes sociales en calidad de influencer. Parece que el negocio no les fue del todo bien y la exnovia de José Fernando ha tenido que pasar por el hospital para ser atendidas de las secuelas de la pelea. Especialmente del susto que, en su caso, puede resultar letal, dadas sus complicaciones cardiacas. Ha estado a punto de no poder contarlo, como así reconoce ella misma dándole la exclusiva de todo lo sucedido a Ana Rosa Quintana. Los detalles de su paliza son sobrecogedores.

José Fernando y Michu en una imagen de redes sociales Instagram

“Ayer subo una foto de que mi hija es la primera en llegar al colegio. Al ir a la parada del autobús, veo que me sigue un coche con dos chicas y me increpan, yo intimidada, me acerco al coche para hablar. Me hace unas preguntas, le respondo y me comenzó a dar patadas”, relata sin entrar en muchos detalles sobre cómo saltó la chispa que le hizo bajarse del vehículo y agredirla. Con el problema añadido de que sufre problemas cardiacos: “Empecé a ahogarme, el corazón a tope y me fui al médico, me tuvieron que hacer un electro.Tengo un 38% de discapacidad, ellas no son conscientes de los problemas del corazón que yo tengo”. Y es que sufre una enfermedad cardiaca en la que cualquier sobresalto puede resultar fatal. Cuando llegó al hospital fue monitorizada y sus pulsaciones marcaban las 184 por minuto. Su corazón estaba desbocado y puedo no haber aguantado: “Tengo parte de lesiones y todo, porque estuve dos horas en el hospital con taquicardias y arritmias”, explicaba la joven, a la vez que mostraba marcas aún visibles en su cuerpo.

Después de meses sufriendo amenazas por parte de la mujer que le contrató, al final habría cumplido lo prometido: “Gracias a Dios, estoy, que es lo importante”, sentencia la madre de la nieta de José Ortega Cano. Y es precisamente la niña en quien piensa ahora también: “A parte del gran susto, esto continúa. Yo tengo que seguir llevando a la niña al colegio y hoy no ha ido. He hablado con servicios sociales y le voy a trasladar de centro. Es un colegio nuevo y muy bueno para ella”. Una decisión en la que no se ha querido ahondar, pero que viene a ser una consecuencia directa de la agresión que ha sufrido en plena calle. Ya no se siente segura llevando a la niña al mismo centro en el que le han esperado para propinarle una paliza. Tiene miedo. Ahora, después del revuelo que se ha generado al conocer su ingreso en el hospital, ha querido explicar los motivos.

“Hemos sido amigas desde siempre. Yo le hacía de modelo con las niñas. En marzo comenzó la discusión, porque yo tenía una cita y pagué la mitad, pero con lo del aborto no estaba bien y no fui. No me quiere dar el dinero ni otra cita, así que quería que se quedara con el dinero, pero que me quitara todas las citas y la de mi madre. A partir de ahí vienen las amenazas. Ella me conoce y no soy niña de pelea. Con todo este tema, cuando la niña acabó el cole, me fui a Mallorca y en este tiempo he seguido recibiendo amenazas”. Unas que se han cumplido cuando dio pistas de sus movimientos en las redes sociales, lo que hizo saber a su supuesta agresora dónde encontrarla y propinarle una brutal paliza que le mandó directamente al hospital.