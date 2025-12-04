Nagore Roble toma una drástica decisión tras su ruptura con Carla Flila: "Necesito cuidar un poco más de mi"

Tras días de rumores y especulaciones sobre una posible ruptura entre Nagore Robles y Carla Flila, la presentadora de Telecinco ha roto su silencio en Instagram y ha emitido un contundente comunicado en redes, cansada de acaparar titulares sobre su vida sentimental a raíz de su separación con la influencer. Fue Javi Hoyos el encargado de confirmar la exclusiva de su ruptura. Según el periodista, "han acabado bien, tienen buena relación y que se quieren muchísimo" y el motivo de su separación habría sido estar en puntos diferentes "en el que ves que cada una va por un rumbo distinto".

Sobrepasada por la situación

En el escrito, Nagore Robles se ha sincerado con todos sus seguidores, confesando estar sobrepasada por la exposición mediática, siendo "algo que le remueve desde hace tiempo". "Me siento cada vez más incómoda viendo cómo algunas partes de mi vida privada terminan convertidas en titulares o contenido que no he pedido, que no quiero y que no puedo detener. A veces quienes crean ese tipo de piezas olvidan que detrás de lo que cuentan hay personas, con historias y momentos que no siempre son fáciles de sobrellevar", comienza diciendo en el comunicado.

Nagore Robles y Carla Flila en una imagen de archivo Gtres

"Cuando una habla con naturalidad, como cualquiera, desde un lugar de confianza, no imagina que esas palabras acabarán circulando para generar visitas, comentarios o seguidores. Cada reproducción, cada comentario, cada seguidor que suman, se traduce en dinero y notoriedad. Es un negocio. Y yo soy la materia prima. Y ver cómo algo tan personal se usa para ganar atención o beneficios crea una sensación difícil de gestionar y soportar", señala Nagore, cansada de que se saque beneficio de su vida privada.

Separar su vida privada del foco mediático

La televisiva, saturada por la situación, ha tomado una drástica decisión con el fin de "cuidar un poco más de mí". "He decidido no volver a hablar públicamente de mi vida privada en ningún medio. No desde la rabia, sino desde la calma y el cuidado hacia lo que soy y hacia lo que todavía estoy aprendiendo a proteger, mi intimidad", ha anunciado Nagore. "Si estás aquí solo por curiosidad sobre mi vida sentimental, te invito a marcharte con tranquilidad porque este no es tu lugar. Gracias a las personas que sí lo respetan y tienen otros intereses", ha finalizado la televisiva, pidiendo que le dejen de seguir aquellos que solo les interesa su intimidad.

Ruptura en verano

A finales del mes de julio, las "Mamarazzis" confirmaban la crisis de la pareja. Semanas después, Carla Flila confirmaba su ruptura con Nagore en redes, a través de una emotiva carta. "Todo este camino, toda mi evolución, es gracias a mí, pero también una gran parte es gracias a Nagore (...) Ha sido de las mejores cosas que le han pasado en la vida. Siempre la llevaré conmigo. Cada parte de mi trabajo y de lo que soy hoy es gracias a mí, pero también a ella. Y por eso y por mil cosas más la voy a querer toda la vida", escribió la influencer en Instagram.

Tras idas y venidas, parecía que la pareja volvía a dar una oportunidad, volviendo a compartir contenido en redes. Flila confirmaba esta reconciliación durante Los 40 Music Awards. "Es algo que no puedo negar. Qué pasará, ya lo veremos. No puedo mentir, estamos felices y contentas", respondía la influencer al ser preguntada por la vasca. Un mes después, parece que han tomado de nuevo caminos separados