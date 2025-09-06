Primeras palabras de Carla Flila tras la ruptura: "A Nagore la quiero y la voy a querer toda la vida"

En 2024, Nagore Robles y Carla Flila iniciaron una historia de amor marcada por la discreción y mucha complicidad en redes sociales. Carla, influencer y tiktoker, declaró que Nagore llegó a su vida para hacerla mejorar en todos los aspectos, aportándole apoyo, confianza y enseñanzas desde el respeto mutuo y la valoración personal.

La relación avanzó con tranquilidad, con un gran respeto por los tiempos y espacios individuales, y se mantuvo de forma muy privada, aunque con pequeños guiños públicos de afecto. El amor, sin embargo, se apagó hace unos meses de manera pacífica y sin ruido público.

Nagore Robles y Carla Flila en una imagen de archivo Gtres

Carla confirmó hace unos días a través de sus redes sociales el fin de su relación tras semanas de rumores: "Gran parte de mi trabajo y de lo que soy hoy es gracias a mí, pero también a ella. Y por eso y mil cosas más, la voy a querer toda mi vida", escribió.

Dos personas que se han cuidado

Días más tarde, era Nagore la que hablaba ante los medios de comunicación desde el FesTVal de Vitoria sobre su situación actual y dejaba claro que "somos dos personas estupendas que se han cuidado y querido muchísimo, y que lo van a seguir haciendo".

Esta vez ha sido de nuevo Carla quien se ha pronunciado y, por primera vez, lo ha hecho ante las cámaras: "La gente tiene como la costumbre, que piensa que, cuando terminas una relación, tiene que terminar porque ha pasado algo malo, y no es la realidad". Y zanja: "Yo a Nagore la quiero, y la voy a querer toda mi vida".

La influencer dice que "ha sido una persona tan importante para mí, que jamás, jamás en la vida me vais a escuchar hablar nada malo de ella porque es que ha sido una relación tan bonita, tan sana, tan todo, que... qué te voy a decir".

A pesar del cariño que se profesan, deja claro que no hay una puerta abierta a la reconciliación, aunque "al final la vida da mil vueltas, nunca se sabe, lo que yo sí que tengo claro y ella igual, que el día de mañana vamos a tenernos una a la otra siempre... el día de mañana, ahora y siempre o sea, y eso es lo bonito".

Carla ha tenido unas últimas palabras de respeto hacia Nagore: "Me ha hecho valorarme tanto, quererme tanto, me ha ayudado a buscar la mejor versión de mí y se lo voy a agradecer toda mi vida, igual que yo a ella" porque "ha sido una relación de amor mutuo y de apoyo mutuo y de mejorar, que es lo que tendríamos que hacer con una relación de pareja, de amistad, de familia, buscar la mejor versión de cada uno".