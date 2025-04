Navaja, radio, mechero...: la "lista de la compra del apocalipsis" que Anna Ferrer y otros famosos hacen tras el apagón

Un día después del apagón general que dejó a casi toda España sin luz, a excepción de Baleares y Canarias, el suministro se ha recuperado en el 100 % del territorio, aunque el servicio de telecomunicaciones sigue experimentando algunos problemas. Además, la red ferroviaria continúa sumando retrasos y cancelaciones, y parece que habrá que esperar unas cuantas horas más hasta que se retome la normalidad.

El apagón pilló a buena parte de los ciudadanos por sorpresa, desprevenidos y desprovistos, a pesar del aviso -muy oportuno- que hace solo unas semanas emitió Ursula von der Leyen, la presidenta de la Comisión Europea, en el que advertía a los ciudadanos de la Unión de que debían disponer de un kit de emergencia con algunos elementos básicos.

La "lista del apocalipsis" de Anna Ferrer

Algunos han tomado nota y han aprendido la lección, como Anna Ferrer, la hija de Paz Padilla. La influencer ha reconocido en sus redes sociales que, como a otros tantos, apenas disponía de enseres básicos para hacer frente a un apagón, como linternas o pilas, objetos cada vez más en desuso pero que se hacen indispensables durante un apagón.

Anna Ferrer Padilla en una imagen de archivo. Gtres

“Una y no más”, habrá pensado Anna Ferrer, que no ha tardado en hacer un pedido por Amazon con útiles que considera indispensables por si se repite un apagón o algo peor. Una suerte de “lista del apocalipsis”, tal y como ella la ha llamado, que incluye elementos como pastillas potabilizadoras de agua, radio, linterna, pilas, dinamo, navaja multiusos, mechero, camping gas, botiquín de emergencia y walkies.

La teoría de María Isabel

No es la única en empezar a hacerse con el famoso kit de emergencia que hace solo unas semanas parecía exagerado, y otros muchos ciudadanos han compartido en redes sociales que han tomado nota de las recomendaciones de Von der Leyen. Una muestra de la situación de alerta en la que se encuentra la ciudadanía por la molesta sensación de un peligro inminente que desde hace meses resuena desde la Europa más oriental.

La cantante María Isabel Gtres

La cantante María Isabel, conocida por su célebre “Antes muerta que sencilla”, fue una de las que hizo caso a la presidenta de la Comisión Europea desde el primer momento. La artista se preparó para un gran apagón que, asegura, ella ya veía venir: “Hace un mes y medio compré un kit de supervivencia para 72 horas: radio, comida, camping gas, baterías móviles y un kit con todo... mantas térmicas, etc. Veía vídeos que decían que en abril habría un apagón… Yo hice caso... porque se me metió el miedo en el cuerpo. ¡Era lo que pretendían! El 9 de abril le escribí a mi psicóloga. No pude dormir esa noche, pensando en esto que iba a pasar… Nadie me creía, todos se reían del pedido que había hecho”.