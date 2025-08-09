100.000 euros por comensal y vistas al Lago de Como: así será la exclusiva cena del matrimonio Clooney

Como cada año, George y Amal Clooney celebrarán la exclusiva cena anual organizada con el fin de recaudar fondos para su organización benéficaClooney Foundation for Justicie. El actor y su esposa ejercen como anfitriones cerca de su exclusiva villa italiana de Lago de Como, situada en la pintoresca localidad de Laglio.

El evento reúne durante cuatro días a un selecto grupo de dieciséis invitados que pagan 100.000 euros que irán destinados a la defensa de los derechos humanos y otras causas. La estancia incluye fiestas en el jardín, degustaciones gourmet al atardecer a cargo de chefs de renombre mundial y con vistas al lago de Como y conciertos... Una experiencia mágica por una buena causa: aportar su granito de arena para cambiar el mundo. Este evento es solo una de las muchas iniciativas que los Clooney organizan para promover la justicia y los derechos humanos a nivel global.

George Clooney y su esposa Amal Alamuddin Clooney larazon

Fundada en 2016 por el matrimonio, esta fundación trabaja por la justicia, la igualdad y el respeto a los derechos humanos en todo el mundo. Brinda asistencia jurídica gratuita a periodistas encarcelados injustamente, así como a mujeres víctimas de violencia y discriminación.

Entorno cinematográfico

Según ha publicado Daily Mail, George y Amal Clooney recibirán a sus dieciséis invitados en una recepción de bienvenida, antes de unirse a ellos en una fiesta en el jardín cerca de su villa en Laglio. A continuación, la velada continuará en la histórica Villa del Balbianello, donde se filmaron Star Wars Episodio II: El Ataque de los Clones y Casino Royale.

La pareja aprovechará para hablar de negocios y filantropía durante una "noche encantadora en el Teatro Sociale di Como". Los invitados regresarán a sus lujosas suites en Passalacqua, un suntuoso hotel de cinco estrellas a orillas del Lago de Como, cuyas habitaciones más prestigiosas cuestan 12.000 euros por noche.

El actor y la abogada pasan parte del verano en su villa italiana, acompañados de sus gemelos Ella y Alexander, quienes celebraron su octavo cumpleaños el 6 de junio. Villa Oleandra, que así se llama la residencia de los Clooney, es una propiedad del siglo XVIII que cuenta con 25 habitaciones, piscina, gimnasio, cancha de tenis y una bodega privada.

Imagen de la mansión de George Clooney en Lago Como Gtres

La familia llegó al lago de Como a principios de agosto. El actor y el abogado ya disfrutaron de una cena romántica en un lugar que aprecian especialmente: el Grand Hotel Tremezzo, adonde llegaron en taxi acuático. Amal Clooney atrajo todas las miradas con un vestido con flecos y lentejuelas plateadas , diseñado por Badgley Mischka. Su esposo vestía un sencillo traje azul marino, sin corbata ni pajarita.

Antes de su escapada a Italia, George y Amal disfrutaron de varios días de vacaciones con sus gemelos en Brignoles, en la región francesa del Var, donde poseen una suntuosa casa de campo rodeada de un terreno de 172 hectáreas que incluye un olivar, cinco hectáreas de viñedos, un lago privado, así como una piscina y una pista de tenis