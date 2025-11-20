Nicole Kidman: renacer entre yoga y baños fríos

Han pasado apenas dos meses desde que Nicole Kidman y Keith Urban pusieran fin a un matrimonio de 19 años, en el que nacieron Sunday Rose y Faith Margaret. Desde entonces, la actriz ha manejado la situación con una mezcla de entereza y discreción que impresiona. A su llegada al desfile de Chanel en la Semana de la Moda de París, su porte elegante y sereno dejó claro que Nicole ha decidido poner su bienestar en primer lugar.

Lejos de centrarse en la controversia, la intérprete prefiere hablar de sí misma y de sus proyectos. "Hay muchos muros levantados, pero, si te das por vencido demasiado rápido, nunca llegarás a ningún lado. A mí me lo han dicho muchas veces", ha explicado en una entrevista con "Mujer Hoy". Nicole ha encontrado en la naturaleza un refugio imprescindible: vivir en un entorno rural, pasear a caballo, caminar por bosques y sumergirse en el océano son sus remedios para mantenerse equilibrada y auténtica. "No estoy feliz si estoy demasiado tiempo en un entorno urbano", confiesa.

Meditación y yoga

Sus rutinas diarias reflejan esa búsqueda de estabilidad. Meditación, yoga y baños fríos se combinan con hábitos sencillos como tomar café solo por la mañana y sustituirlo por infusiones de hierbas tras el mediodía, para evitar problemas de sueño. Entre viajes y rodajes, Nicole reconoce que su vida es intensa y estresante, pero insiste: "Hago muchos malabares para estar bien. Tengo que tener una rutina".

El músico Keith Urban, junto a su esposa, la actriz Nicole Kidman larazon

La actriz también ha compartido su experiencia emocional tras la ruptura. En declaraciones a "Harper’s Bazaar", recordó momentos de profunda vulnerabilidad: "Hay algo en saber que, sin importar lo doloroso, difícil o devastador que sea algo, hay una salida. Vas a tener que sentirlo. No vas a poder adormecerlo. Vas a sentirte rota, pero si avanzas con cuidado y lentitud, y puede llevar muchísimo tiempo, se pasa".

Por el momento, Nicole no ha entrado en detalles sobre los motivos de su divorcio ni ha comentado la reacción de excompañeros de vida como Tom Cruise, quien considera que la separación forma parte del "karma". Según su entorno, Tom habría quedado sorprendido por la visibilidad con la que Nicole gestionó la ruptura de su anterior matrimonio, mientras él permaneció en silencio.

Entre resiliencia, autocuidado y una conexión profunda con la naturaleza, Nicole Kidman demuestra que reconstruirse tras un divorcio no es solo cuestión de tiempo: es un arte que requiere disciplina, introspección y valentía.