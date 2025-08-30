La madre de Michu, indignada con su hija por sus desenfrenados ataques a Ortega Cano y su familia

El furibundo ataque, otro más, de Tamara, hermana de la fallecida Michu,, contra José Cano y su hija Gloria Camila ha indignado a Inma, madre de la polémica Tamara.

La buena señora tiene muy claro que, por el bien de su nieta Rocío, debe mantener una relación cordial con el veterano torero y su familia, y más ahora que la niña vive con su abuelo paterno en Madrid. No quiere enfrentamientos innecesarios y ya le dijo a su hija que dejara de arremeter contra Ortega y los suyos, pero se ve que el consejo cayó en saco roto. La “provocadora” va por libre y le da igual lo que le diga su progenitora.

La hermana de Michu,Tamara, y Ortega Cano Gtres

Desde el entorno de Inma nos llega una confidencia que define como es la relación de esta con Tamara: "son muy distintas y no se llevan bien, viven juntas pero apenas se hablan. Tamara llega a casa y se mete en su cuarto directamente. A nadie le ha sorprendido que Michu dejara escrito en su testamento que su hija debía irse con Ortega Cano. Ella sabía perfectamente que es lo mejor para la cría".

Es evidente que si Tamara continúa desafiando impunemente a la familia paterna de su sobrina lo va a tener muy complicado para ver a Rocío.

Medidas legales

El ambiente hostil generado por la díscola tía está logrando que los Ortega tengan decidido denunciar a esta mujer que parece odiarles ciegamente. Y que busca cualquier motivo para lucrarse económicamente apareciendo en programas televisivos con el único fin de sacar dinero a costa de cargar duramente contra el abuelo de su sobrina y su familia.

La misma fuente a la que hemos consultado nos certifica que "Inma lo está pasando muy mal por la actitud de Tamara, es un sufrimiento continuo, ella desea que la relación entre las dos familias sea positiva, sin insultos ni enfrentamientos, es una buena mujer que bastante tiene con el dolor por la muerte de Michu y que la hayan separado de su nieta".

También nos desvelan que la relación entre las dos hermanas no era tan buena como Tamara quiere ahora aparentar. Lo demuestra que en el testamento de Michu no le haya dejado nada a su hermana.