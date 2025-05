Nuria Roca se sincera sobre las relaciones y su matrimonio con Juan del Val: "Claro que creo en la pareja abierta, ahora yo, para mi vida tengo mis normas y mis reglas"

Nuria Roca es la última invitada al podcast "A solas con" de Vicky Martín Berrocal. La presentadora se ha sentado en el sofá de la diseñadora y ha hablado sin tapujos sobre algunas cuestiones relacionadas con su vida íntima con Juan del Val, con el que conforma uno de los matrimonios más sólidos y admirados del panorama nacional. Sin tapujos, la periodista ha reflexionado sobre el amor con la socialité, explicando cómo entiende ella las relaciones sentimentales.

Nuria Roca, a corazón abierto

"A mí me gusta Juan. Yo pienso en irme a cenar y me apetece irme con él, me lo paso bien con él, nos gustamos. En estos 27 años, no te voy a decir que no hay broncas, pero Juan y yo discutimos muy poco, y no tenemos miedo a reconocer nuestros errores", confiesa Nuria Roca sobre el escritor, con el que ha formado un buen tándem, tanto a nivel profesional como sentimental.

Además, la presentadora se ha sincerado sobre las parejas abiertas, uno de los rumores que siempre ha perseguido al matrimonio sobre su relación. "¿Crees en las parejas abiertas?", le pregunta Vicky Martín Berrocal. "Claro que creo en las relaciones abiertas. No hay ninguna relación que no sea abierta. Yo entiendo una relación abierta porque ninguna relación está cerrada, es decir, tú tienes el compromiso que tú quieres adquirir con tu pareja", responde Nuria Roca.

"Las parejas se cruzan, las personas se cruzan... tú no te enamoras más o menos, te enamoras antes o después, dependiendo de quien se cruce en tu camino. Si tú tienes una relación en la que estás satisfecho, ¿quieres tener otra relación? Yo no. Ahora, yo no sé lo que va a pasar la semana que viene, jamás lo he sabido y ese carácter de provisionalidad que he tenido desde la primera semana de relación con Juan, lo sigo teniendo 27 años después. Y el día que a mí se me cruce alguien o a Juan se le cruce alguien, o simplemente no quiera estar conmigo, diré: "qué suerte he tenido de estar todo este tiempo con él y ya está"", reflexiona la presentadora de "La Roca" sobre las relaciones y el amor.

Su visión del amor

"Las relaciones se acaban. Para mí una ruptura, a lo mejor es porque vengo de padres separados y divorciados, no es un fracaso, es una etapa", explica en el podcast Nuria Roca. "Tú tienes la relación más o menos abierta dependiendo de lo que tú quieras. Ahora, una cosa es que yo lo explique públicamente y otra que diga lo que hago o dejo de hacer en mi relación, que no lo he hecho jamás. Pero nadie tiene una relación más o menos abierta que la mía sin saberlo, jamás, de hecho, las relaciones se rompen, y la mía no, fíjate", declara sobre su relación.

Para Nuria Roca, el problema está en intentar cambiar a tu pareja. "Las personas evolucionan para bien o para mal, pero no cambian", señala. "Si a mí mi pareja me es infiel, ya veré qué hago. A lo mejor, con 20 años te diría "ni de broma", y a lo mejor, con 53, te digo "pues tampoco". No lo sé. Te tienes que ver en qué etapa vital estás, en qué situación te encuentras", confiesa sobre cómo entiende a día de hoy las infidelidades.

Sobre las expectativas que se tiene sobre el otro y la fidelidad, Nuria Roca es muy clara: "Pretender que a mi pareja solo le guste yo, es de ser una hipócrita conmigo misma. Además, no me gustaría. A mí me gustaría que a mi pareja le gustara todo el mundo y que a mí me gustara todo el mundo. A mí me gusta gustar". "Claro que creo en la pareja abierta, ahora, yo para mi vida tengo mis normas y mis reglas. ¿Te imaginas que yo dijera a la gente lo que hago o dejo de hacer? No, hombre, no", finaliza sobre el asunto la presentadora.