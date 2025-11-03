Gema Aldón acusa a Gloria Camila de empujar a Ana María Aldón al suicidio

Gloria Camila Ortega ha puesto fin a su retiro en Honduras. Se lanzó a la aventura en ‘Supervivientes All Stars’ y regresó a los Cayos Cochinos. No tuvo suerte y no puedo colarse en el pódium, pero sí alejarse de los problemas que arrastra su familia y que le suponen muchos quebraderos de cabeza. Esos que retomó este fin de semana con su controvertida entrevista en ‘De viernes’, donde habló mucho más de su paso por el reality. Y es que rememoró su conflicto con su hermana, Rocío Carrasco, pero también con la exmujer de su padre, Ana María Aldón. Sin olvidarse, por supuesto, de su otra enemiga, Gema Aldón, la hija de ésta.

La colaboradora de Telecinco ha vivido muchas batallas mediáticas contra la hija de la diseñadora. No se llevan bien y no lo disimulan. El cruce de acusaciones es mutuo, aunque hacía tiempo que Gloria prefería no mentarla en su estrategia para cortarle el grifo y cerrarles las puertas a réplicas en nuevas intervenciones televisivas. Una precaución que no tuvo en cuenta en su última entrevista, pues Gema ha regresado este lunes. Desde Almería, la joven creadora de contenido para adultos ha vuelto a la carga y responde desde ‘El tiempo justo’.

Gema Aldón se ceba contra Gloria Camila

La hija de José Ortega Cano nombró a su enemiga cuando anunció que emprenderá acciones legales. Su deseo es verla entre rejas. No le perdona algunas de sus declaraciones, especialmente aquella en la que Gema la acusaba de ser culpable del intento de suicidio de Ana María Aldón. Son palabras mayores y se entra en terreno peligroso: “Es una acusación muy fuerte y, de hecho, lo pondré en manos de mis abogados para ver qué se puede hacer. Decir que tu madre se ha querido suicidar por mi culpa me parece muy fuerte y tendrá que demostrarlo. También que Ana, si es así, que lo diga”.

Ana María Aldón y Gloria Camila en una imagen de archivo Gtres

Gema Aldón toma la palabra. Se mantiene firme y subraya que “voy con mi verdad por delante”. Con ello recalca que lo sucedido con Gloria Camila puso a su madre entre la espada y la pared, según ella empujándola a tomar la trágica decisión de un intento autolítico: “No me voy a retractar de nada de lo que he dicho, puesto que es la verdad. Yo creo que cuando una persona te pide ayuda, al igual que mi madre ha ayudado mucho a esa familia, cuando mi madre ha necesitado ayuda, no le ha ayudado nadie y la única que ha estado ahí he sido yo. La única que se fue hasta Zaragoza con mi madre he sido yo”, sentencia.

Lo hace en respuesta a que varios colaboradores subrayasen los conflictos entre madre e hija y recordasen cuando se sentaba en los platós a hablar mal de su progenitora a golpe de talonario. Gloria Camila apuntaba que ha vivido más cosas con Ana María Aldón que su propia hija. Gema matiza: “Es verdad que mi madre se fue cuando yo tenía 17 años a vivir a Madrid, pero bueno, los peores momentos de ella he estado yo y nadie me puede discutir eso”. Joaquín Prat no quiere que su entrevistada se vaya por las ramas, dado la gravedad de la acusación del intento de suicidio y la supuesta responsabilidad de Gloria. Gema vuelve a matizarse: “No fue solo de ella, fue algo en conjunto. No fue solo una persona la que incitó al malestar de mi madre en esa familia”.

“Lo ha dicho mi madre públicamente, no me lo estoy inventando yo. No es algo que esté diciendo en primicia ni en exclusiva. No es algo que yo me esté inventando o que diga a la ligera. Debido a una situación que se vivía en la casa. Sí que es verdad que en esa casa no solo estaba ella (Gloria Camila), pero granito a granito se hace una montaña”, rebaja ahora su acusación, ante la certeza de que será demandada por la eludida. Ahora ya no la culpa directamente, sino habla del “conjunto de una situación”. Ahora bien, le recuerdan que Ana María Aldón ha hablado de tres intentos de suicidio, en diferentes etapas de su vida, aunque Gema Aldón ve como principal responsable de todo mal de su madre a Gloria Camila. La madre prefiere mantenerse al margen de los ataques y guerras de su hija.