Paloma San Basilio: "Pude haber sido Melania Trump"

El Universal Music Festival regresa en 2025 con su décima edición, un encuentro de artistas de la talla de Rosario, Chambao o Paloma San Basilio que tendrá lugar del 22 de mayo al 8 de junio en el UMusic Hotel Teatro Albéniz de Madrid. Allí se presentó ayer la cantante de «La fiesta terminó» –tema con el que representó a España en Eurovisión en 1985–, que este año se despedirá de los escenarios con su gira «Gracias» tras medio siglo de carrera. «¿Te parece poco todo lo que tengo que agradecer? Gracias por haber podido vivir y disfrutar de esta profesión maravillosa en la que tan poca gente confía. Doy las gracias porque empecé con toda la ilusión del mundo sin saber hasta dónde iba a llegar, y he llegado hasta aquí. Gracias a los que han estado conmigo desde el principio, a mi equipo, a los medios y periodistas como tú, que habéis tenido siempre un respeto muy grande a lo que yo hago. Gracias incluso a los que no les gustaba lo que yo hacía, porque cuando alguien te hace una crítica, te ayuda a superarte», dice la artista a LA RAZÓN.

Recuerda especialmente una de estas críticas constructivas que la ayudó a crecer como artista, aunque al principio le doliera escucharla: «Cuando empezaba a cantar, antes de hacer “Evita”, había gente que me decía que no expresaba emociones, que solo tenía una gran voz. Eso me molestaba mucho porque soy una persona muy emotiva, pero me ayudó a demostrar a la gente que yo podía hacer llorar a través de un personaje que se me ponía en la mano. Así pude comunicarme mejor y perder mi timidez, porque yo he sido muy tímida y he tenido mucho miedo de las críticas. Ya no, me he ido quitando cosas innecesarias a lo largo de estos años. Cumplir años es una maravilla».

Paloma San Basilio en la presentación del Universal Music Festival Gtres

Paloma San Basilio recalca que su adiós supondrá solo «un cierre a mi carrera como cantante», pero seguirá desarrollando su faceta artística de formas muy diferentes: «Voy a sacar mi tercer libro en abril, una novela ambientada en el caserío que tengo en Navarra. Con Juan Carlos Rubio voy a hacer un trabajo actoral. Está escribiendo una obra para mí que vamos a estrenar en noviembre. Me encanta la interpretación. Lo que hago es aprender todo el tiempo, descubrir y no quedar encasillada en una zona de confort. Me aburro mucho de esa forma». Además, quiere viajar y seguir descubriendo rincones del mundo, una de sus mayores pasiones: «Incluso en giras intento buscar un hueco para visitar los lugares en los que estoy, no me gusta vivir en el hotel. Si tengo un día libre, lo aprovecho para conocer el país».

¿Y ahora qué?

San Basilio explica a este diario las razones por las que ha decidido poner punto y final a su carrera como cantante: «Esto ha sido algo que estaba gestándose y que sabía que en cualquier momento iba a llegar. Ahora todo es muy distinto. Hay mucha exigencia cada vez que haces conciertos, sobre todo en el tema de las redes, y yo soy de otra generación. Hay un nuevo lenguaje con el que no estoy suficientemente cómoda, así que creo que es un momento maravilloso para decir adiós».

«¿Y ahora qué?» es una pregunta que se le repite desde que anunció su retirada, aunque asegura que son pocas las cosas que le quedan por hacer: «Si después de todo lo que he hecho considero que me falta algo, soy una cretina, porque muy pocos han hecho todo lo que yo he hecho. Además, si me falta algo por hacer, ya lo intentaré en algún momento. Es como si a un tipo que ha ganado una carrera le preguntan por la próxima. ¡Acabo de llegar a la meta, déjame que disfrute!».

Paloma San Basilio en la presentación del Universal Music Festival Gtres

Prefiere no pensar en esas «espinitas clavadas» que a todos se nos vienen a la cabeza a la hora de hacer un repaso de nuestra trayectoria: «Hago un balance positivo de lo que hago y me quedo con lo que he hecho, conseguido, aprendido y superado. No quiero dejar espacio a lo que hubiera hecho de no haber hecho lo que hice, porque no sirve para nada, es una comedura de coco que no lleva a ningún sitio. Lo que no he hecho es porque no pude hacerlo, no supe hacerlo o decidí no hacerlo».