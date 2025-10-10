Patricia Cerezo: "Tengo ganas de casarme, espero que llegue pronto"

Patricia Cerezo atraviesa una de las etapas más luminosas de su vida. Radiante, serena y con una sonrisa que lo dice todo, la periodista confiesa abiertamente que le ilusiona volver a pasar por el altar."Tengo ganas de casarme, espero que llegue pronto", asegura con la sinceridad que la caracteriza. Una declaración que refleja no solo el gran momento personal que vive, sino también la estabilidad emocional que ha encontrado al lado de Kiko Gámez, su pareja desde hace ya cuatro años.

Desde que en el verano de 2021 se hiciera público su romance con Gámez, la vida de Cerezo parece haberse llenado de calma y equilibrio. Tras su mediática separación de Ramón García, con quien mantuvo más de dos décadas de matrimonio, Patricia ha encontrado en Kiko un compañero cómplice y discreto, alejado del foco mediático. Él, director global de e-commerce, marketing y tecnología en el grupo Telefónica, prefiere mantenerse en segundo plano, aunque su presencia se deja notar en el brillo con el que ella habla del amor.

Relación sólida

A pesar de su deseo de preservar la intimidad de su relación, ambos han compartido en redes sociales pequeñas pinceladas de su vida juntos: viajes, escapadas, cenas y celebraciones que evidencian una conexión sólida y auténtica. En cada imagen, Patricia aparece relajada y feliz, irradiando la paz que solo se alcanza cuando uno se siente en el lugar correcto.

Patricia Cerezo, ex de Ramón García Patricia Cerezo Instagram Patricia Cerezo Instagram

Pero más allá de los gestos románticos y los momentos compartidos, Patricia reconoce que su relación con Kiko va mucho más allá del amor. "Hablamos de proyectos de vida, de planes, de futuro… y claro que una boda forma parte de nuestra ilusión", admite. Con su natural cercanía, añade entre risas: "Voy de moderna por la vida, pero me gusta que el chico pida matrimonio. Aunque si no lo hace, no tengo problema en dejarlo caer. Soy muy romántica".

Su visión del amor mezcla tradición y modernidad, ternura y determinación. Lejos de la ingenuidad, Patricia habla del matrimonio como un paso lógico, pero también como un proyecto compartido, una manera de celebrar la madurez de una relación construida con calma y complicidad. "En la vida hay que tener siempre proyectos, y un proyecto de vida en pareja es precioso", reflexiona con convicción.

Profesionalmente, la periodista también atraviesa un momento dulce, consolidada en los medios y con una agenda que combina trabajo, familia y tiempo para sí misma. Quienes la conocen aseguran que nunca se la ha visto tan en paz consigo misma.

A sus 53 años, Patricia Cerezo encarna la plenitud de una mujer que ha aprendido a reconstruirse sin renunciar a la ilusión. Su historia con Kiko Gámez es, quizá, la prueba de que el amor puede ser tranquilo, maduro y sincero. Y si ese amor llega vestido de boda, todo apunta a que el "sí, quiero" está más cerca que nunca.