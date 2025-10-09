Patricia Cerezo habla alto y claro sobre la relación de Genoveva Casanova y Bárbara Mirjan: "No creo que se haya ido en plan despechada"

La boda de Cayetano Martínez de Irujo y Bárbara Mirjan continúa dando de qué hablar. Una de las protagonistas indirectas del enlace fue Genoveva Casanova, exmujer del duque de Arjona, que ha decidido irse a México y comenzar una nueva etapa al otro lado del charco.

La relación entre Barbara y Genoveva

Mucho se ha hablado estos últimos días sobre la verdadera relación entre Genoveva y Bárbara, las dos mujeres de la vida de Cayetano. Según publicó la revista "¡Hola!", la mexicana tuvo un bonito gesto con la esposa de Cayetano horas antes de su boda. y le envió un mensaje deseándole lo mejor, desmintiendo la supuesta mala relación entre ambas.

Genoveva Casanova y Cayetano Martínez de Irujo con sus hijos, Amina y Luis, y Bárbara Mirjan Gtres

Ahora, Patricia Cerezo, íntima de Genoveva Casanova, ha hablado alto y claro sobre la relación entre la mexicana y Bárbara Mirjan. Aunque ha asegurado que "no tengo ni idea de si le mandó el mensaje", la periodista está "segura de que se alegra muchísimo por la boda y además me consta que quiere mucho a Bárbara y que les desea lo mejor".

"No creo que se haya ido en plan despechada, ella es mexicana", ha declarado sobre la marcha de Genoveva a México. " No tengo ni idea, si os soy sincera. Aparte que yo no hablo", ha zanjado sobre el asunto.

Patricia Cerezo, en su mejor momento con Kiko Gámez

La periodista atraviesa por su mejor momento sentimental con Kiko Gámez, con el que mantiene una relación desde hace cuatro años. Tal y como ha confesado, no descarta pasar por el altar porque es "el siguiente paso normal y lógico "sería una boda. "Espero que llegue pronto". ha expresado Cerezo. "Luego voy de moderna por la vida, pero esas cositas me gusta todavía que el chico le pida matrimonio, pero bueno, que no tengo ningún problema en pedirlo o dejarlo caer. Pero no sé, soy muy romántica. Sí, porque hablamos de planes de vida, de proyectos, de todo y claro que forma parte de nuestra vida y de nuestra ilusión. Yo creo que en la vida hay que tener siempre proyectos y un proyecto de vida es precioso", ha añadido la televisiva.