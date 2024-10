Pedro Sánchez, Putin o Hacienda: los famosos nos cuentan qué les hace pasar más miedo este Halloween

Este 31 de octubre se celebrarán en buena parte de España numerosas fiestas de Halloween, una tradición anglosajona que desde hace años también se encuentra arraigada en nuestro país. Una jornada dedicada a lo esotérico y a las criaturas que tradicionalmente ponen los pelos de punta, desde brujas y vampiros hasta zombis y hombres lobo.

Por desgracia, el mundo real en el que vivimos a veces resulta más aterrador, y si no que se lo digan a la tanda de famosos a los que LA RAZÓN ha preguntado por lo que más miedo les hace pasar. Ni fantasmas ni hombres del saco, la mayoría coincide en que la clase política o algunas instituciones, especialmente Hacienda, son quienes peor se lo hacen pasar. ¡No hay nada más aterrador que recibir una carta de parte del Fisco!

“Me da mucho miedo Putin, Netanyahu y los foros donde se nos critica”, dice el influencer Tomás Páramo. Una respuesta parecida a la de Xuso Jones, que también asegura temer al presidente ruso y a la posibilidad que desde hace tiempo todos tenemos en mente de que se desate una III Guerra Mundial.

Una sincera Anita Matamoros señala a Pedro Sánchez como la persona real que más miedo le hace pasar, mientras que Omar Montes se decanta más por Puigdemont o “Digimon”, como él lo llama.

Lo cierto es que son varios los rostros conocidos que apuntan, como puede apreciarse en el vídeo, a la clase política, pero otros tantos lo hacen a las instituciones. “Los impuestos”, responde Pelayo Díaz. La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, es quien protagoniza las pesadillas de Anna Ferrer, la hija de Paz Padilla, y Violeta Mangriñán, mientras que Alba Díaz se ha puesto más filosófica: “Lo que más miedo me ha dado ha sido la gente que me he topado sin corazón. La gente que veo que su único fin es tirar para adelante, pisotear y tapar a los demás y que no se dan cuenta del año que hace”.