Los planes de Navidad de Blanca Romero en Asturias: "Las voy a disfrutrar"

Blanca Romero ya tiene planeada la Navidad. A menos de un mes para Nochebuena, la actriz cuenta los día para reencontrarse con los suyos en Asturias, su tierra natal. Tras el bache de salud de su padre, Rafael Romero, la actriz afronta con muchas ganas estas fiestas tan señaladas en familia.

Sus planes navideños

Tal y como ha desvelado Romero, viajará hasta Asturias para reencontrarse con los suyos, después de un año complicado en el que no ha podido viajar hasta su tierra todo lo que le gustaría. Como ha reconocido la modelo, su padre "ha mejorado muchísimo en la residencia, está con su suegra en la residencia y están los dos allí estupendos".

Blanca Romero Gtres

Con la mirada ya puesta en Navidad, cuenta los días para estar en familia. "Con mucha ganas de verlos, mucha ilusión y mucha ganas de estar con ellos porque no pude volver a Asturias, que llevo sin ir desde abril, ya de estar en mi casa, me pondré en obras y a beber sidra y a ir a los restaurantes que me encanta ir. La verdad que estas Navidades las voy a disfrutar porque voy con mucha gana de estar allí", ha confesado Blanca Romero.

Bache de salud

Durante su paso por "Bailando con las estrellas", Blanca Romero confesó los problemas de salud que atravesaba su padre. Muy afectada y sin poder disimular su preocupación, se rompió al revelar la situación de su progenitor. "Está ingresado. Ahora mi sitio es en Asturias con los míos", reveló. "Las primeras semanas que bailé él estaba super emocionado y le dejé verlo, me contestaba que estaba muy orgulloso. Tengo que estar ahí porque, si pasa algo y estoy aquí, no me lo perdonaría", expresó en uno de sus ensayos. Por suerte, tal y como ha confirmado la actriz, Rafael ya se encuentra mejor. Ahora, todas las energías de Blanca están puestas en Navidad y en reencontrarse con los suyos. Aunque su corazón siempre ha estado con ellos, han sido unos días complicados para Romero.