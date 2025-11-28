Muere el cuñado de Joaquín Torres, mientras otra cuñada está en tratamiento

Joaquín Torres lleva unos años oscuros, sorteando obstáculos que le dificultan su camino hacia la felicidad. Todo comenzó cuando fue atropellado y se vio inmerso en ingresos en el hospital, operaciones quirúrgicas y rehabilitación. Después llegaron los reveses familiares, al morirse su madre, uno de los pilares más importantes de su vida. En medio de tanto duelo, su matrimonio con Raúl Prieto se comenzó a resquebrajar, hasta finalmente presentar los papeles del divorcio. Y la semana pasada, como golpe final, moría su padre, dejando a todos desolados.

Pero no era el final, pues aún la familia Torres debe encajar un nuevo revés. Y es que tan solo unos días después de darle el último adiós al padre del arquitecto, se ha conocido la muerte de su cuñado, el marido de su hermana Maite. Una triste noticia que ha pillado a los hermanos en pie de guerra por la herencia de su progenitor, que un día se valoró en 400 millones de euros, pero que a día de hoy no llega a la décima parte. Tres hermanos enfrentados a uno, que ahora deben hacer piña ante el fallecimiento de su cuñado.

La muerte del cuñado de Joaquín Torres

Ha sido el propio Joaquín Torres, a través de una entrevista a ‘Jaleos’, quien ha hablado sobre la muerte de su cuñado. Un revés que nadie podía esperar, pues se produjo casi de la noche a la mañana. Todo comenzó cuando un dolor de estómago le hizo acudir al hospital de urgencias un domingo y nadie se esperó lo que vino: “Ingresó con un dolor de estómago y doce días después falleció. No se pudo hacer nada. Y dejó a mi hermana viuda con 56 años y cinco hijos”, relata el arquitecto al citado medio.

Ahora le toca arrimar el hombro y estar al lado de su hermana Maite, ayudándola a sobrellevar el duelo y a llenar los huecos que deja la marcha de su marido. Un cáncer de páncreas se lo arrebató, sin previo aviso, sin diagnóstico previo u opciones de lucha. Pero aun así, se mantiene optimista con la lucha que afronta otra cuñada, mujer de uno de sus hermanos, que se enfrenta también a una larga enfermedad: “Al menos ha superado la operación y la quimio”.