Polémica por la casa museo de Paco de Lucía en Algeciras

Dos años y medio de demora lleva el proyecto de inauguración del Centro de interpretación Paco de Lucía, en Algeciras, y tanto la familia como los admiradores del genial guitarrista esperan que pueda hacerse realidad antes de que finalice este año en el que se cumple una década de su fallecimiento.

El alcalde de la localidad, José Ignacio Landaluce, pone de manifiesto que «el proyecto está muy avanzado», aunque reconoce que «las cosas no son fáciles, porque nadie podía imaginar lo que ha ido apareciendo durante las excavaciones». Se refiere al descubrimiento en junio del 2022 de un cementerio anterior al siglo IX, en el mismo lugar donde tienen que ir los cimientos del centro.

El pasado diez de junio desde la Junta de Andalucía se informaba por escrito de que las obras en el edificio habían concluido y se iniciaba el proceso de convertir en museo el recinto. Pero, a día de hoy, sigue siendo un secreto la fecha exacta de su apertura al público.

LA RAZÓN se ha puesto en contacto con dos de los familiares más directos de Paco, su viuda, Gabriela Canseco, nacida y residente en México, y el hermano del guitarrista, Pepe de Lucía, quienes nos hablan en exclusiva sobre la situación.

Pepe y Paco de Lucía en una imagen familiar Cedida

Gabriela fue su amor postrero, la mujer que le acompañó los últimos catorce años de su vida, y nos dice que «es una pena que el proyecto se esté retrasando tanto, pero me han dicho que es porque han pasado cosas que han determinado el retraso. Se encontraron unos restos arqueológicos muy antiguos que frenaron de alguna forma las obras. Pero hay otras cosas que yo nosé. Me parece que es un inconveniente importante que confío en que se solucione pronto. ¿Cambiar el emplazamiento? No. El elegido es el lugar idóneo y natural. No se puede decir de otra manera… Paco era un hombre maravilloso y una gran persona». Su cuñado Pepe también se refiere «a la aparición de restos antiguos en el lugar de las obras. Ha sido un gran inconveniente. Pero el alcalde ya dijo que la cosa está muy avanzada y confío en que tengamos buenas noticias muy pronto. El sitio elegido para montar el centro es el mejor que se podía tener, y es una pena que el proyecto vaya con tanto retraso». El popular cantante flamenco recuerda «a mi hermano como si estuviera todavía entre nosotros, era un hombre maravilloso, generoso y agradecido. Muy sencillo. Su muerte me dejó en shock».

Hace unos meses, Lucía, hija de Paco y su primera esposa, Casilda Varela, visitaba las obras y manifestaba que «este centro se va a convertir en un lugar cultural de referencia dentro y fuera de España. Entendemos los retrasos, pero seguro que irá todo a buen puerto». El espacio público dedicado a Paco de Lucía tenía en un principio un presupuesto de 1,2 millones de euros de los cuales un 20 por ciento están financiados por la Junta de Andalucía y el resto, corre a cargo del Consistorio. Pero ahora se especula con que el presupuesto habría ascendido a casi dos millones. La propuesta museográfica fue asignada a la empresa Reina de Corazones, que también se ha encargado del Museo de Camarón de la Isla, en la localidad gaditana de San Fernando.

Casilda Sánchez (d), Lucía Sánchez (i), hijas del músico y compositor Paco de Lucía, junto a su viuda, Gabriela Canseco (c) posan en el Teatro Real con motivo de "INFINITO", el homenaje benéfico que se realizará a Paco de Lucía el próximo 30 de julio en el teatro madrileño. EFE/ Javier Lizon Javier Lizon Agencia EFE

A estas alturas, las relaciones entre la familia y el Ayuntamiento han superado las tensiones derivadas del tortuoso desarrollo del proyecto. Por ahora, este espacio cultural acumula ya tres prórrogas para su inauguración (la primera fecha dada para su apertura fue el 31 de diciembre de 2022), retrasos, todos ellos, fruto de un corolario de vicisitudes propias de la puesta en marcha de este tipo de infraestructuras por parte de las administraciones públicas.

Según la web de la Fundación Paco de Lucía, el centro futuro «será un espacio que pretende revelar a los visitantes el significado y la trascendencia de la obra del artista universal que fue el algecireño. La idea es erigir un espacio que, aunque exponga numerosos elementos relacionados con la trayectoria artística de Paco de Lucía, trascienda la función de contenedor cultural y se convierta en un referente en el ámbito del flamenco. El propósito es construir un espacio donde compartir y celebrar el conocimiento del guitarrista que revolucionó el género. Un centro que aúne la reivindicación de lo propio y la renovación de las formas, sirviendo de polo integrador entre artistas consagrados y emergentes para generar nuevas formas de explorar y potenciar un legado del que la cuidad de Algeciras se siente orgullosa».