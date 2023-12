Primera reacción de Almudena Cid al nacimiento del hijo de Christian Gálvez y Patricia Pardo

A Patricia Pardo y Christian Gálvez no les tocaría la Lotería de Navidad, pero sí se llevaron el premio gordo al recibir en sus vidas a su primer hijo en común este 22 de diciembre. La felicidad de la pareja era mayúscula cuando en la tarde de este viernes anunciaban que por fin se habían convertido en papás de un niño al que al final han decidido llamar Luca, tras muchas negociaciones e incluso discusiones en casa. Ha sido Instagram la vía por la que han dado la buena nueva, el mismo canal utilizado por Almudena Cid para reaparecer públicamente poco después del feliz alumbramiento. Y es que seguramente la buena nueva ha llegado a sus oídos, aunque se encuentra disfrutando de unas vacaciones por Nueva York con su novio, Gerardo Berodia.

La gimnasta lo ha pasado muy mal por el final de su relación con el presentador. No es para menos, pues compartieron 15 años juntos y tan solo unos meses después de anunciar su separación se conocía que él había iniciado un romance con su compañera en los pasillos de Telecinco. Fruto de este amor ha nacido ahora, dos años más tarde, su primer hijo en común, aunque Patricia aporta a la relación dos hijas, que nacieron de su anterior matrimonio. Pero ante esta felicidad que inunda ahora el hogar que ha formado su expareja con su nuevo amor, Almudena Cid ha realizado su primer movimiento público. Y ha sido para demostrar que, para ella, la vida también continúa, ajena a lo que la parte contraria tenga por celebrar.

La primera reacción de Almudena Cid era muy esperada y todas las miradas estaban puestas en sus redes sociales, ansiosos por ver su primera declaración o su primer movimiento. Ya se ha producido, pero como cabría esperar, no tiene absolutamente nada que ver con el nacimiento del hijo de su ex, Christian Gálvez, con Patricia Pardo. Seguramente le haya removido algo en su interior esta noticia, pues ambos deseaban formar una familia en común, pero el tiempo pasó y no lograron dar tan decisivo paso en su relación.

Story compartido por Almudena Cid Instagram

En su lugar, Almudena Cid ha compartido su propia felicidad. Está en Nueva York, descubriendo los encantos de la gran manzana junto a su nuevo amor, Gerardo Berodia. Pero sin renunciar a una de sus grandes pasiones y que le han convertido en todo un referente del deporte patrio: la gimnasia rítmica. Y es que ha acudido a un evento relacionado con este deporte, recordando su etapa dorada sobre el tapete y viendo cómo triunfan ahora las nuevas promesas. Con ello, sin quererlo quizá, deja claro que no le importa demasiado lo que suceda en casa de Christian Gálvez y Patricia Pardo, aunque en su interior ella sabrá si el nacimiento de su primer hijo le produce felicidad o un ápice de nostalgia y reabra viejas heridas. Lo que sí deja claro es que su vida también continua y que hará lo imposible por saborear su propia felicidad, que ahora comparte con su pareja.