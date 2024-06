Primeras imágenes de Julián Muñoz tras su preocupante ingreso en el hospital

La expectación por conocer más detalles de la evolución de Julián Muñoz es máxima. Su “cáncer galopante” mantiene en vilo no solo a su familia, que hace piña a su alrededor para no dejarle solo en ningún momento, sino también por parte del público, que demanda cada vez más noticias sobre su delicado estado. Sin embargo, unas nuevas imágenes captadas en la mañana de este viernes han servido para calmar, en parte, las aguas, pues se le ha visto más recuperado, tras ser ingresado de nuevo en el Hospital Universitario Costa del Sol de Marbella. Lo hacía este miércoles por su propio pie, llevando una maleta consigo, dispuesto a someterse a una nueva sesión de quimioterapia intravenosa que le ha dejado debilitado. Sus seres queridos se temían lo peor, entre informaciones que destacaban lo grave de su situación. Sin embargo, en la tarde de este jueves Mayte Zaldívar, su recién reentrenada mujer, estaba pletórica por ofrecer buenas nuevas sobre su recuperación. No mentía.

Julián Muñoz junto a una de sus hijas Gtres

La gravedad de su diagnóstico parece haberse relajado y, aunque continúa ingresado, ya puede disfrutar de cierta libertad. Así se desprende de las imágenes que han llegado a la redacción y en las que se ve al que fuese alcalde de Marbella desayunando junto a su esposa y sus hijas, volcadas en sus cuidados.