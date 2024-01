Rafa Nadal abrirá un hotel en Gran Vía que competirá con el de Cristiano Ronaldo

Lo ha desvelado Gabriel Escarrer, CEO y presidente de Melía, en una entrevista en el diario económico "Expansión". El tenista mallorquín Rafa Nadal abrirá un hotel en la Gran Vía Madrileña que competirá con el de Cristiano Ronaldo y Pestana.

También abrirán, según el diario, en México, Punta Cana y Tossa de Mar, en una operación en la que Meliá y Nadal van al 50 por ciento. La noticia salta en medio de la polémica generada por el anuncio de que el tenista será embajador de la Federación de Tenis de Arabia Saudí, un país denunciado por Amnistía Internacional por su violación de los derechos y libertades para la mujer, el abuso de la censura o la existencia de juicios sin garantías.

Nadal sigue así los pasos iniciados por otros deportistas como Cristiano Ronaldo, Karim Benzema o Jon Rahm. "Mires donde mires en Arabia Saudí, puedes ver crecimiento y progreso, y me emociona formar parte de ello. Sigo jugando al tenis porque me encanta. Pero más allá de jugar, quiero ayudar a que este deporte crezca en todo el mundo, y en Arabia Saudí hay un gran potencial", explicaba Nadal en el anuncio oficial. "Los chicos que están hoy aquí miran al futuro y sienten verdadera pasión por todos los deportes. Si puedo ayudarles a coger una raqueta o simplemente a ponerse en forma y disfrutar de los beneficios de una vida sana, me alegraré de haber marcado la diferencia", añade. Además, el acuerdo incluye el desarrollo de una nueva academia Rafa Nadal en el país.

Según la lista Forbes de los deportistas mejor pagados del mundo, Rafa Nadal ganó 27 millones de euros el último año de competiciones. Durante su carrera profesional ha prestado su imagen a marcas de primera fila como Nike, Mapfre, Movistar, Banco Sabadell, Kia, Cola Cao, Banesto, Babolat, Time Force, Nintendo o Tommy Hilfiger.