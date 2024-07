Raquel Revuelta rompe con su novio tras siete años de amor: el motivo de su crisis

Ha vuelto a suceder. Mientras muchos apuntaban a que Raquel Revuelta estaba cerca de vestir de blanco, entre constantes rumores de boda junto a Luis García Bahamonde, lo cierto es que éstos han terminado de forma radical. Y es que no ha hecho falta que se pronuncien para negar que vayan a jurarse amor eterno mediante el correspondiente intercambio de alianzas, pues la pareja ha roto su noviazgo de forma inesperada. Antes del esperado ‘sí, quiero’, han decidido decir no a una vida en común, tras siete años siendo compañeros de vida y formando equipo. Una drástica determinación que han logrado mantener en secreto durante unas semanas, pues no es reciente el final de su historia de amor. Una crisis que no han logrado superar y que ha sido desvelada en el programa ‘Mañaneros” de La 1 de TVE este miércoles.

Raquel Revuelta y Luis García Bahamonde Gtres

Nada hacía indicar que entre Raquel Revuelta y su pareja existiesen problemas que pusieran en peligro su relación de casi siete años de duración. Sin embargo, desde el citado programa del ente público se han desgranado los motivos que les habrían empujado a tomar tan drástica decisión y que viene a ahondar en el dolor que está sufriendo la modelo, quien perdió recientemente a su padre. Las dificultades de la vida se le han amontado a la ex Miss España, que ha roto con el empresario hace unas semanas atrás mientras muchos creían que estaban preparando su paso por la vicaría. De hecho, hace unos meses sonaban campanas de boda para ellos y se afirmaban que estaban cerca de protagonizar una boda sorpresa, aunque al final la sorpresa ha sido otra bien distinta, con un sabor mucho más agridulce.

Aunque no hay confirmación oficial por parte de la pareja, ya se han puesto sobre la mesa de debate los posibles motivos que habrían empujado a tomar caminos por separado. Entre ellos, en el citado programa en el que se ha ofrecido la exclusiva de su ruptura se habla de cómo la distancia ha sido muy perjudicial para el éxito de su amor. Se explica cómo el hecho de no verse y no compartir tiempo de calidad juntos ha ido “marchitando” la relación hasta el punto de alejarles más allá de la estricta cuestión geográfica. Ella vive en Sevilla, él en Madrid, pero parece que su distancia ya no se medía solo en kilómetros.

Raquel Revuelta y Luis García Bahamonde Gtres

Es más, no es la primera vez que Raquel Revuelta y Luis García Bahamonde rompen su noviazgo por culpa de la distancia. Ya sucedió también el pasado 2021, tras la pandemia del coronavirus y tras la muerte de su exmarido, padre de sus hijos. Dos hitos que hicieron mella en su vínculo y que se tradujo en crisis y posterior ruptura. Pudieron superar sus diferencias meses después, ya en enero de 2022, tratando de apostar de nuevo por el amor y estrechar los lazos que la distancia había roto por mero desgaste. Ahora parece que se enfrentan a idéntica situación, tal y como se ha planteado en el citado programa, mientras los protagonistas prefieren por guardar un estricto silencio. Es más, tan solo la modelo ha hablado en público, mediante su cuenta personal de Instagram, donde ha mostrado su felicidad a reencontrarse con su hijo tras ocho meses separados, pues el joven está persiguiendo sus sueños en Australia. No se ha hecho mención alguna sobre su situación amorosa, pese a que sus seguidores ya han comenzado a pedirle explicaciones y a preocuparse por su estado anímico.