Se revela el motivo por el que Isabel Preysler no asistió a la despedida de Carlos Goyanes

Este miércoles 7 de agosto, fallecía en su casa de Marbella, situada en la urbanización de Guadalmina, Carlos Goyanes, esposo de Cari Lapique, a los 79 años de edad. La noticia sorprendió, ya que el empresario se encontraba bien de salud y todavía se desconocen las causas de su muerte. Posteriormente se ofreció una misa en San Pedo de Alcántara (Marbella). Allí acudieron varios conocidos del panorama nacional, como de Nuria González. Sin embargo ha llamado la atención que no se ha visto por allí en ningún momento Isabel Preysler, íntima de Cari Lapique.

Carla Goyanes y Cari Lapique en el tanatorio de Carlos Goyanes Gtres

¿Cuáles fueron sus motivos? Fuentes cercanas a Isabel han confirmado a Vanitatis que la socialicé está "sorprendida y desolada" con la noticia, pero que no ha podido trasladarse hasta Marbella para acompañar en el duelo a su amiga y sus hijas, Caritina y Carla debido a que se encuentra en estos momentos de vacaciones fuera de España, por lo que los tiempos le han hecho imposible volar hasta aquí.

Pese a que la filipina no ha podido asistir a la misa, entre parte de sus planes de verano se encuentran precisamente una visita a Marbella a lo largo de este mes de agosto, ya que Preysler quiere estar presente en el concierto que celebra su hijo Julio José el 30 de agosto en el festival Starlite.

La carta de su hija, Carla Goyanes

La inesperada muerte de Carlos Goyanes ha caído como un balde de agua fría para sus seres queridos. Su hija, Carla Goyanes, ha roto su silencio hace unas horas en redes sociales, publicando un vídeo con él y dedicándole unas palabras: "Papá, no te haces una idea de lo que te vamos a echar de menos. Eres el mejor padre y abuelo que se puede tener. Y no porque lo diga yo sino que cualquiera que te haya conocido de verdad lo sabe", empieza el texto. Además, su hija le ha recordado "lo bueno que eras, lo auténtico , genial y transparente, lo divertido especialmente la devoción que tenías por tu familia. Sin tonterías".

Posteriormente ha agradecido que el empresario se ha "ido rápido y sin sufrir" pese a manifestar su dolor por no haberse podido despedir de su padre. Te queremos y nunca te vamos a olvidar. Gracias por todo lo que me has dado a mi y a mis hijos. Siento que no hayas podido disfrutar más tiempo de tus nietos como te hubiera gustado, como esperabas hacer. Descansa en Paz", ha concluido.