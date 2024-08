Rosa Benito se estrena como actriz junto a Irma Soriano y Loreto Valverde: todos los detalles

Rosa Benito no puede estar emocionada con su nuevo proyecto profesional. Alejada de la pequeña pantalla, la televisiva se estrena como actriz en la comedia "Pensionistas" junto a Irma Soriano y Loreto Valverde. Estos últimos meses, la madre de Chayo Mohedanoha estado inmersa en los ensayos y en menos de 20 días comenzará la gira del espectáculo por todo el país.

De lo más ilusionada, Rosa Benito ha compartido un fragmento de la obra en su perfil de Instagram promocionando el espectáculo y, por primera vez, hemos podido ver a la exmujer de Amador Mohedano en su faceta de actriz. "Estoy súper nerviosa jamás pensé en hacer teatro... ya ves y ahora estoy en un proyecto maravilloso "Pensionistas" se llama la obra, si antes admiraba a los actores ahora a estos que hacen teatro los admiro muchísimo más porque no podéis imaginar lo difícil que ha sido para mí, pero gracias a las compañeras que tengo y el equipo tan magnífico que me dieron tanto ánimos y me decían "venga Carmen, (mi nombre en la obra) tú puedes", y ese puedes, no podéis imaginar la energía que me daba para luchar y conseguir que mi papel sea maravilloso. me ha costado lo vuelvo a decir memorizar una obra de teatri, pero me lo he pasado tan bien en los ensayos que lo conseguí. Lo hemos hecho con mucho amor y ojalá "Pensionistas" llegue a cualquier lugar de España, para haceros reír, de eso se trata de reír, reír mucho...", ha escrito junto a la publicación.

La obra trata de tres mujeres pensionistas que han enviudado por el covid19 y se ven obligadas a mudarse las tres juntas y juntar sus tres pensiones para subsistir. A pesar del arranque tan dramático, las tres protagonistas de esta historia intentaran cumplir sus sueños y se trata de un canto a la vida hacia las mujeres que no se rinden por conseguir todo lo que se proponen.