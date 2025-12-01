La reflexión de Javier Tudela sobre el 2025, marcado por la enfermedad de su mujer, Marina Romero: "Está bien si tu mayor logro fue sobrevivir"

Este año no ha sido un camino de rosas para Javier Tudela y Marina Romero. La influencer, un mes después de que su suegra, Makoke, anunciara que se posponía su boda programada para principios de septiembre en Ibiza, hacía pública su enfermedad en redes con una fotografía desde el hospital.

El balance de Javier Tudela

A punto de acabar este 2025, el hermano de Anita Matamoros ha reaparecido en redes con una significativa publicación sobre su 2025, haciendo un balance de estos últimos 12 meses. “En los próximos días, la gente publicará sus logros del año. Está bien si tu mayor logro del 2025 fue sobrevivir. Gracias por sostenerte aún cuando no sabías cómo hacerlo”, ha escrito Tudela.

La publicación se ha llenado de numerosos comentarios de amor hacia el hijo de Makoke. “Te quiero tanto”, ha escrito su madre, que se encuentra tremendamente orgullosa de Javier y Marina. Desde que su nuera hizo pública su enfermedad, la pareja ha recibido una oleada de cariño.

Con la mirada puesta en el 2026 y sus nuevos proyectos profesionales, la pareja pasará la Navidad en familia y con los suyos, según desveló Anita Matamoros hace unas semanas. “Está disfrutando de los momentos en familia, que al final son muy importantes. Cuando te enfrentas a problemas, es donde hay que estar, donde hay que tener la cabeza. Con este tipo de cosas te das cuenta que no necesitamos motivos para celebrar y para estar juntos. Así que la Navidad y un viernes cualquiera y un miércoles también", explicó la influencer sobre su cuñada.

El nuevo proyecto de Marina

Marina Romero no ha dejado de trabajar estos meses. Dos meses después de hacer pública su enfermedad, la pareja de Javier Tudela anunciaba la semana pasada su último proyecto profesional, en el que ha puesto todas sus energías e ilusión desde hace muchísimo tiempo. "Comencé este proyecto hace un tiempo, por motivos personales se quedó a un lado, pero es hora de que salga a brillar, por todo el amor, la ilusión y el tiempo. Fuiste mi motivo de ilusión a la hora de emprender y empezamos este camino, mejor tarde que nunca", escribió en su post. Coucou, el nuevo negocio de Marina Romero, se trata de una tienda especializada en productos de bebés. Desde que anunció la apertura de su tienda online, el perfil oficial de Courcou acumula más de mil seguidores.

Este no sería el único negocio en el que estaría inmersa la nuera de Makoke. Junto a Javier Tudela, la pareja estaría trabajando en un nuevo proyecto gastronómica en el Mercado de Aravaca "Marina no para de trabajar y están muy ilusionados. Tienen que trabajar, da gusto verlos. Marina de verdad es una jabata, no para", explicó Makoke en "Fiesta".