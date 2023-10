Ruth Lorenzo sobre Aitana: “Veo a una mujer que está creciendo, a una mujer empoderada”

A raíz del concierto de Aitanacelebrado en Valencia, la joven cantante ha recibido un aluvión de críticas con motivo de la coreografía que acompañaba a la canción. El tema de los movimientos hipersexualizados ha estado en el foco de los debates públicos durante toda la semana. En el programa ‘Vamos a Ver’ la periodista Patricia Pardo fue un ejemplo de aquellas personas que consideran inapropiados unos movimientos que se van subiendo de tono: “Todos los días en la mesa de actualidad abordamos el tema de la hipersexualización de la infancia, del consumo de pornografía... Pues a mí, personalmente, no me gustaría que mi hija de cinco años reprodujese ese tipo de bailes en la alfombra de mi casa", abordando el tema pensando en cómo podría repercutir en los más pequeños y en su hija. "Para mí esto sí es hipersexualización, pornografía no", finalizó con su dura crítica.

Aitana inicia en València la gira de su nuevo disco, "Alpha" Manuel Bruque EFE

Sin embargo, otras opiniones contrarias han remarcado que la música y las canciones de la cantante están evolucionando: al mismo tiempo que ella crece su música crece con ella. En su apoyo han llegado numerosas mujeres de dentro del entorno artístico. Uno de los rostros más sonados que ha mostrado su apoyo a Aitana ha sido la exrepresentante de Eurovisión: Ruth Lorenzo. “Me parece una gran tontería que a día de hoy se esté hablando de este tema con una joven artista que está creciendo”, fueron sus palabras tras el estreno del ‘Fantasma de la Ópera’ en Madrid. La artista murciana ha querido seguir profundizando, dejando clara su postura sobre que “hablamos y proclamamos la liberación de la mujer y cuando vemos una mujer libre vamos a machacarla. Aitana no está cambiando, está creciendo como artista, como ser humano”.

No ha querido terminar sus palabras sin dar un gran elogio a la cantante que está creciendo, evolucionando y arriesgándose: “Lo que está haciendo en el escenario es absolutamente fabuloso, para nada veo a una mujer haciendo lo que se está diciendo. Veo a una mujer que está creciendo, a una mujer empoderada, bella, y a quien no le guste pues que no vaya al concierto”, comenta haciendo hincapié en que el crecimiento de Aitana la está llevando a probar cosas nuevas e insiste en que “para nada la veo sexualizada”.