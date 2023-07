Los sábados de Lomana: Todas queríamos ser Marta Chavarri

Ella fue un icono en los años 80 y 90. Todas las mujeres jóvenes querían ser como Marta Chavarri. Todas la imitaban. Su fantástico pelo rubio, sus jeans con botines que a nadie le quedaban como a ella. Marta sí fue una verdadera influencer sin buscarlo ni quererlo. Tenía un estilazo único, un cuerpo diez, nadie de esa generación olvida su foto en Puerto Portals bajando del barco con un traje de baño blanco y un cuerpo de infarto. Así la vio Alberto Cortina desde el restaurante mítico, «Flanigan», testigo de muchas historias, y así se enamora de ella, diciéndole al entonces su marido el marqués de Cubas: «Fernando, tu mujer es espectacular». Y en ese momento empezó una historia que escandalizó a la sociedad española e hizo tambalearse al sistema financiero en España. Alberto Cortina estaba casado con Alicia Koplowitz. El romance entre Marta Chavarri, marquesa de Cubas, y Cortina corrió como la pólvora por más que ellos quisieron ocultarlo. Quedaban en un céntrico hotel de apartamentos en Colón, cerca de la casa de Marta en la calle Fortuny.

Un día a la hora de la cena, la empleada de la casa le dijo al marqués: señor, la señora Koplowitz está al teléfono y quiere hablar con usted. Marta temió lo peor y así fue, al volver su marido a la mesa ella le preguntó, ¿qué te ha dicho? Él contestó: Me ha dicho: «tu mujer está acostándose con mi marido». Imaginen el momento tan violento. De todas formas él debía imaginarlo pues a casa de Marta llegaban abrigos de visón, flores y preciosos vestidos de Valentino y Chanel, firmas de las que antes la marquesa no era consumidora. Fueron momentos de explosión social: las mujeres abandonaron a sus maridos y viceversa: Alberto Alcocer, marido de Esther Koplowitz también se enamoro de una mujer muy bella, Margarita Hernández. Y para completar toda esta historia de infidelidades, Boyer e Isabel Preysler abandonaron a sus respectivas parejas enrollándose en otra historia convulsa ya que él era ministro de Hacienda socialista, casado con una doctora muy conocida,y ella, la mujer del marqués de Griñón, padre de Tamara Falcó. El lío era monumental. Recuerdo que no se hablaba de otra cosa. Era el grupo llamado la «beautiful people» del que también formaban parte Carmen Posadas y Mariano Rubio, gobernador del Banco de España. Imaginen el momento, hombres poderosos y mujeres bellísimas: el «folletín» era perfecto.

Fernando Falcó y Marta Chavarri con su hijo Álvaro Falcó Chavarri Gtres Gtres

Alberto Cortina tuvo que sufrir un chantaje en el que se manejaban varios nombres, entre ellos Mario Conde, para que desistiesen los dos Albertos , Cortina y Alcocer, del asalto y la fusión del Banesto y el Banco Central. Si no aceptaban saldrían unas fotos publicadas, en la famosa revista Interviú en las que Marta Chavarri sentada en Pachá con un cigarrillo y copa en la mano, no llevaba ropa interior. El titular fue: «Las sorprendentes fotos de la mujer de moda en España» y toda España quiso ver esas imágenes. Esta historia fue mucho más larga y compleja, pero se la cuento para que recuerden los que no lo vivieron lo interesante que fue ese momento y cómo Marta Chavarri, todavía casada con Cubas, era la protagonista principal.

Marta estaba muy retirada de la vida social, se relacionaba con su familia, sus dos hermanas y algunos amigos. Le encantaba hacer cuadros tipo collages muy creativos. Disfrutó mucho en la boda de su hijo con Isabelle Junot y ahora con su nieta. Est preciosa mujer que formó parte de un momento socio político histórico en España se nos ha ido de un derrame cerebral. Marta, descansa en paz. Que Dios te acoja en su misericordia. Tus amigos nunca te olvidaremos.