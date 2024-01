Salen a la luz las conversaciones de Carlo Costanzia con sus padres

Carlo Costanzia se mantiene en el centro de la conversación social tras sus últimas declaraciones en el programa “De Viernes”. El hijo de Mar Flores no está conforme con la manera en la que han calado sus palabras y ha regresado a los platós de Telecinco para matizar algunos de los puntos que trató en su entrevista. Este pasado 26 de enero el actor quiso defender a sus padres afirmando que ellos no han sido los responsables de su pasado y señalando que los medios “hablan sin saber y sobre todo diciendo muchas falsedades”.

Este lunes en “Así es la Vida” ha salido a la luz un episodio que podría arrojar algo de luz sobre este cambio de dirección que ha protagonizado Carlo Costanzia. “Has estado dejando a compañeros en mal lugar cuando sabes perfectamente que estás mintiendo”, comenzaba diciendo José Antonio Avilés que afirmaba que “los medios hablamos sabiendo más de lo que él quiere que sepamos y sobre todo que contemos”.

En este contexto el colaborador del citado programa ha desvelado una conversación que primero habría tenido con su padre, Carlos Costanzia, y luego con su madre, Mar Flores. “Cuando su padre aprovecha para intentar subirse al carro y se mandan esas declaraciones a través de una amiga de Makoke. Carlo le dice: ‘Papá, yo estoy sentado para ganar dinero, porque no tengo trabajo a consecuencia de todo lo que ha sucedido, pero no vas a aprovechar para decir que si sacas lo que tienes, mi madre se tiene que ir. No voy a permitir que cargues contra mi madre’”, revela Avilés.

De esta manera, se podría explicar este “volantazo” en su discurso a raíz de que el joven quiere proteger por todos los medios a su madre, y entre sus planes está desmentir a quien se ha convertido en la portavoz de su padre, Makoke.

Después de esto, Carlos Costanzia se habría puesto en contacto con su madre para aclarar sus intenciones y dejar claro que no quiere remover el pasado: “Le dijo: ‘Estoy contando mi vida, no os estoy metiendo a vosotros en esta historia’”, concluye Avilés exponiendo la principal intención del hijo de Mar Flores, que no pasa por enfrentar a sus padres.