Makoke, firme ante Carlo Costanzia: "Yo no he opinado de tu vida"

Carlo Costanzia ha vuelto a sacudir el centro del debate social, en esta ocasión matizando algunos de los comentarios que hizo en su entrevista anterior en “De Viernes”. De este modo, el hijo de Mar Flores ha querido poner en su sitio a los colaboradores que hablaron de él tras sus declaraciones en el programa, asegurando que “hablan sin saber y sobre todo diciendo muchas falsedades”.

Durante esta última cita, a Carlo le parecía gracioso “que un tipo como Lequio, que ha vendido a mi madre, la quiera defender o decir algo u opinar de mi vida", decía sobre el italiano. También ha tenido unas palabras sobre Makoke al afirmaba que le sorprendía que quisiera opinar de él "cuando no la he visto en mi vida", refiriéndose a las declaraciones que había hecho la colaboradora la pasada semana en el programa "Así es la Vida".

Carlo Costanzia De viernes

Sin embargo, ante esta crítica Makoke se ha defendido recordando que ella no había opinado sobre su vida y que simplemente se había limitado a transmitir una información: “Yo no he opinado de tu vida, al revés, lo que yo he opinado de tu vida ha sido una opinión buena. He dicho que eres un valiente en reconocer lo que has hecho. Simplemente me he limitado a decir unas palabras que en un momento dado me dijeron que eran las palabras de tu padre”.

La colaboradora ha continuado recordando que “de mi persona ha dicho simplemente que no me conoce. Se puso imágenes mías en el programa por todo lo que había sucedido con lo de su padre y solo dijo que no me conoce. Yo le recuerdo que le vi de pequeño una o dos veces. Una vez fue en el cine y en otra ocasión que estuviste un ratito en mi casa, pero él era muy pequeño, tampoco se lo tengo en cuenta”, aseguraba la propia Makoke.

Por su parte, José Antonio Avilés ha querido participar en el debate resaltando que Carlo Costanzia había puesto el foco en los medios porque “sabemos más de lo que él quiere que sepamos y sobre todo que contemos”, comenzaba indicando el periodista en su intervención en “Así es la Vida”. El hijo de Mar Flores señaló en “De Viernes” que se está hablando sobre su familia y sobre él sin saber y “sobre todo diciendo muchas falsedades”. El colaborador ha querido dejar claro que entiende que “cargue contra los medios de comunicación, pero es que tú has estado dejando a compañeros en mal lugar cuando sabes perfectamente que estás mintiendo”, concluía Avilés.