La semana clave por la que los hijos de Gene Hackman casi pierden la herencia de más de 80 millones de dólares

Gene Hackman y su esposa, Betsy Arakawa, llevaron una vida tranquila y alejada del foco mediático en sus últimos años, pero su fallecimiento estuvo rodeado de especulación y misterio. Algunos informes iniciales sugirieron circunstancias confusas en torno a su muerte, con rumores que iban desde un accidente hasta teorías más oscuras relacionadas con su aislamiento. Algunos testimonios mencionaron que el actor, reconocido por su carácter reservado, había mostrado signos de fragilidad en el último tiempo, mientras que otros afirmaban que ambos estaban en perfecto estado poco antes del suceso.

Sin embargo, la versión oficial, respaldada por las autoridades, indica que no hubo indicios de violencia ni detalles truculentos relacionados con sus muertes. Arakawa sucumbió al hantavirus, mientras que Hackman falleció días después debido a complicaciones de sus afecciones preexistentes y posiblemente a la falta de cuidados tras la muerte de su esposa. A pesar de las especulaciones iniciales, las investigaciones concluyeron que las muertes fueron consecuencia de causas naturales y circunstancias desafortunadas.

La herencia de más de 80 millones de Gene Hackman

Resueltas las incógnitas sobre su muerte, las preguntas han girado estos días en torno a la herencia del actor, valorada en más de 80 millones de dólares. Se desconoce qué dejó estipulado en su última voluntad, pero sí existe la certeza de que cambió su testamento en 1994, tras pasar por el altar con Arakawa, por lo que se especula que ella podría ser la beneficiaria de su fortuna.

La relación con sus hijos, especialmente con el mayor, no era muy cercana en aquel momento, pero parece que hubo un acercamiento en los años posteriores, impulsado por Arakawa, que animó a su marido a volver a estrechar lazos con ellos. Sin embargo, hacía meses que no se veían antes de su muerte, según indica "The Daily Mail", lo que denota una falta de interés en el complicado estado de salud del actor.

Betsy Arakawa y Gene Hackman en una imagen de archivo Gtres

Se desconoce si Hackman incluyó finalmente a sus hijos en el testamento, pero con Arakawa, a la que nombró administradora en vida, también fallecida, son muchos los que se preguntan dónde irá a parar el patrimonio del célebre artista.

Todo apunta a que, finalmente, sí serán sus hijos, Christopher Allen, Leslie Anne y Elizabeth Jean, fruto de su matrimonio anterior con Faye Maltese, los que heredarán los más de 80 millones de dólares. Lo curioso es que la historia sería muy diferente si Hackman hubiera muerto antes que su esposa. En este caso, lo más probable es que la fortuna hubiera ido a parar a ella y, tras el deceso de esta, sin hijos ni familiares cercanos, el destino del dinero sería muy incierto. "Se habría detonado la Tercera Guerra Mundial", dice al periódico británico citado anteriormente un experto legal. "Sus hijos habrían enloquecido", añade. Una semana de diferencia en las muertes del matrimonio que ha sido clave y determinante en el reparto de la herencia.