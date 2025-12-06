Preocupación por Britney Spears: el vídeo que enciende de nuevo las alarmas

Britney Spears recuperó su tutela el 12 de noviembre de 2021, cuando una jueza de Los Ángeles puso fin a la controvertida medida que la controló durante 13 años. Tomó entonces el control de su vida personal y su patrimonio, valorado en unos 60 millones de dólares. Desde entonces, la cantante ha buscado reconstruir su identidad y su vida adulta sin dejar de mostrarse en sus redes sociales de forma desconcertante, provocando siempre numerosos comentarios.

Frágil y magnética

Cuatro años después, sigue siendo una figura tan vulnerable como magnética, símbolo de los excesos de la industria, de la resistencia personal y de lo complicado que es vivir sin filtros en el ojo público. Así es como se podría resumir la celebración esta semana de su 44 cumpleaños. La estrella aparece más frágil que nunca y la preocupación de sus seres queridos crece.

El lunes 1 de diciembre, un día antes de su cumpleaños, publicó un mensaje muy sombrío en su cuenta de Instagram que después borró desatando en sus seguidores una pregunta insistente: ¿Está bien Britney Spears?

Britney Spears en uno de sus últimos conciertos en 2018 Gtres

Nacida en 1981 en Mississippi y criada en Luisiana, Britney mostró talento desde pequeña: concursos, spots, teatro, hasta llegar al Mickey Mouse Club, donde compartió escenario con futuras estrellas como Justin Timberlake o Christina Aguilera. A finales de los 90, el mundo la conoció con ...Baby One More Time. En segundos se convirtió en “la princesa del pop”. Su imagen de adolescente angelical contrastaba con la presión que había detrás de sus ventas millonarias, videoclips icónicos, giras globales y romances convertidos casi en asunto de Estado.

La fama extrema y su precaria salud mental acabaron estallando a mediados de los 2000, con su polémico divorcio de Kevin Federline, la lucha por la custodia, la asfixia de los paparazzi y sus crisis públicas convertidas en espectáculo.

Britney Spears por fin es libre: la justicia pone fin a su tutela después de 13 años controlada por su padre

En 2008, tras un episodio especialmente grave, un tribunal puso a Britney bajo una tutela controlada por su padre. Y ahí comenzó uno de los capítulos más contradictorios: mientras ella llenaba estadios y ganaba millones en Las Vegas, legalmente no podía decidir cosas tan básicas como sus finanzas o su tratamiento médico. Los fans denunciaron irregularidades y presionaron mediáticamente para que el mundo se cuestionara si la tutela era realmente necesaria.

No encuentra la calma

La libertad, sin embargo, no le ha traído la paz interna que necesita. En su último vídeo aparece bailando con un body con estampado de leopardo. Pero fue el pie de foto, después eliminado, lo que llamó la atención. Britney habla en él de "sufrimiento" y "oscuridad". "A veces, cuando pasan cosas difíciles, tienen consecuencias positivas y aprendemos (...) La tristeza y la oscuridad sobreviven para hacernos comprender la pérdida de un ser querido, el sufrimiento y el dolor... A veces, a través del sufrimiento, la fealdad y el sacrificio, pueden manifestarse cosas extremadamente raras y hermosas", se lee.

Terminaba el texto con una frase: "Me sentí guapa con este traje de baño". Unas semanas antes, la cantante había sido fotografiada saliendo de una bodega de Los Ángeles con una copa de champán en la mano, aunque su equipo negó haber consumido alcohol.

Comportamiento errático

Estas preocupantes apariciones se producen un mes después de la publicación de la biografía de su exmarido Kevin Federline, en la que expresa su preocupación por la salud mental de Britney. "Lo cierto es que la situación de Britney parece estar encaminándose hacia algo irreversible. Todas las señales están ahí: comportamiento errático, aislamiento, la rotación de personas a su alrededor, la negativa a aceptar ayuda. Se ha vuelto imposible fingir que todo está bien", escribe. Y de nuevo da la voz de alarma: "Si las cosas no cambian, algo grave va a suceder, y mi mayor temor es que nuestros hijos se queden solos frente a esta situación".

Los hijos, que recientemente se reconciliaron con ella, intentan en vano ayudar a la cantante, según el rapero: "Aman a su madre. Han visto las señales de alerta. Pero no saben cómo ayudarla sin ser atacados, incomprendidos o culpados".

En septiembre, varias fuentes informaron a "Page Six" que vive aislada, rodeada únicamente de personal, guardaespaldas y asistentes, pero sin verdaderos amigos, alternando momentos de lucidez con altibajos emocionales.