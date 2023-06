Soleá Morente: «Mi apellido me ha abierto muchas puertas»

El arte no solo corre por sus venas, sino que forma parte de su ADN. Soleá Morente ha seguido los pasos de su familia y se ha consolidado en la escena musical actual, y aunque está muy agradecida a su apellido, reconoce que lidiar con la presión que implica no siempre ha sido fácil. Entre los muchos proyectos que se trae entre manos se encuentra el cierre de Atardeceres Larios, «un concierto que me hace especial ilusión por todo lo que implica» y que tendrá lugar en Alicante el 15 de julio, poniendo así el broche de oro a una experiencia que invita a vivir la vida.

¿Qué significa vivir la vida?

Es disfrutar de la alegría, de la naturaleza, de la libertad, del tiempo… Es muy importante valorar el tiempo y la alegría, porque estamos un poco faltos de estas dos cosas, de tener un poco de tiempo libre. Bueno, yo en el concierto de Atardeceres Larios estaré trabajando, pero en un contexto así es algo maravilloso. Vivir la vida es eso: poder disfrutar de los amigos, de la familia y del trabajo. Es una filosofía de vida.

¿Disfrutará del trabajo este verano o se irá de vacaciones?

Un poco de las dos. Se me juntan varios conciertos este verano porque estoy terminando la gira de «Aurora y Enrique», mi último disco, y además estoy grabando también mi nuevo álbum con La casa azul, que justo ahora estoy de camino al estudio. Este verano será mucho trabajo, pero se coge con alegría y con ese «saber vivir» que decíamos antes. Si no, me da algo.

Viene de una familia de artistas. ¿Recuerda cuándo dijo: «quiero ser como ellos»?

Precisamente, venir de esta familia me hace tener una sensibilidad especial con la música desde siempre, entonces no recuerdo el día exacto que dije: «Quiero seguir vuestros pasos», porque siempre fue un poco así. Sí recuerdo el día que terminé la carrera, yo estudié Filología Hispánica, cuando llevé a casa el certificado firmado por la Universidad, y mi padre, que me conoce mejor que yo misma, me dijo: «Ahora quieres lo otro, la música». Efectivamente, no hizo falta casi hablar, llegué de hacer el último examen y al día siguiente me metí a maquetar con mi padre en el estudio. Fue como un regalo, muy bonito.

¿Ha sido difícil el camino a pesar de su apellido?

Por desgracia, es muy complicado vivir de un oficio como el del artista, y en mi caso ha habido cosas buenas y cosas malas. El apellido puede ayudar o no, según se mire. He de reconocer que ser Morente e hija de Enrique me ha abierto muchas puertas, pero las expectativas y la presión que se generan han sido triplicadas, igual que la comparación. Eso es algo complicado para cualquier ser humano, no ha sido fácil, pero con la madurez de ahora, la experiencia y la pasión que pongo en mi oficio, lo voy llevando. Aun así, quiero dejar claro que el apellido ha sido una ayuda increíble y siempre estaré inmensamente agradecida al universo por haberme dado a un padre y una madre como los míos.

¿Cuál fue el consejo más importante que le dio su padre?

Me ha dado muchos consejos, y muy buenos, pero el mejor fue el de la formación continua. Que tenga mucha curiosidad, porque cuando tu oficio deja de generarte curiosidad, desaparece la pasión. Él me fomentó esa pasión y esa curiosidad, y la formación continua, porque nunca se deja de aprender.

¿Qué le queda por hacer? ¿Qué será lo siguiente?

Me gustaría profundizar en el cante jondo y aprender más inglés, son dos asignaturas que tengo pendientes. Además, algún día me gustaría escribir una novela, porque me gusta mucho la literatura. Me gustaría contar cosas no solo a través de canciones, sino también con la palabra hecha literatura. Amo profundamente la literatura y forma parte de mi vida y mi carrera. Tengo en la cabeza una ficción, un mundo, unos personajes que me gustaría poder transmitir de esta forma, así que a ver si algún día tengo el valor y la capacidad para lograrlo. Ya tengo la historia más o menos, solo queda darle forma.

¿Y cómo es Soleá más allá de la música y las letras?

La verdad es que tengo muy poco tiempo libre, así que ahora, cuando lo tengo, valoro mucho el descanso y el silencio. Me gusta mucho dedicar tiempo a mis amigas, a salir con ellas a tomar algo. Vivo en el centro de Madrid y me gusta ese ambiente, y últimamente prefiero salir de día que de noche, porque la edad me va llevando a esos horarios… Además, afortunadamente, no soy tan conocida y puedo vivir con mucha más libertad. Cuando alguien se acerca a pedir una foto o saludar me da muchísima alegría porque no hay cosa más bonita que reconozcan tu trabajo, pero, por suerte, disfruto de una vida muy normal y cotidiana. También me encanta viajar, con mi pareja, mis amigos o mi familia. En fin, vivir la vida, lo que decíamos al principio.

¿Cómo se ve de aquí a diez años?

Espero haber mejorado y avanzado en muchos aspectos, ¡y haber aprendido inglés! Espero seguir con la misma energía y ganas de ahora, y ojalá la vida me lleve por un camino que pueda mantener la energía.