Susana Molina rompe su silencio sobre la polémica de Anabel Pantoja y su vestido de novia: "Estaba como súper nerviosa por si lo veía y me fastidiaba el día"

La boda de Susana Molina y Guille Valle continúa dando de qué hablar dos semanas después de su gran día. Además de la pareja, Anabel Pantoja fue la otra protagonista del evento por haber filtrado por error en un story de Instagram el vestido de novia de su amiga, desvelando el secreto mejor guardado de la exclusiva que tenía pactada con “Semana”.

Susana Molina rompe su silencio

Ahora, todavía con la resaca emocional post su boda, Susana Molina ha reaparecido ante los medios y ha roto su silencio sobre la polémica de Anabel Pantoja y su vestido de novia.

Muy tajante, la influencer no ha dudado en defender a su amiga y quitarle importancia al asunto. “Si no hay polémica, no hay vida. A ver, lo de Anabel, es que no fue ni una polémica, o sea, yo, de hecho, me enteré en la postboda, y no dije nada a nadie porque me veía una tontería. Y resulta que estaba todo el mundo como ocultando el tema, Anabel estaba como súper nerviosa por si lo veía y me fastidiaba el día, y cuando lo comenté así como libremente, dije, ''ey, qué tontería, no sé qué es lo de la foto'' me dijo "llevo todo el día mala, con la tripa, agobiada, por si te fastidiaba el día''. Pero me pareció una tontería", ha declarado Susana, zanjando definitivamente la polémica.

Sobre el disgusto de Fani Carbajo y Amor Romeira de no haber estado invitadas a su boda, la murciana ha explicado el motivo: “Con Fani he compartido tres semanas de mi vida y ni siquiera han sido mi apoyo ni mi nada, no hemos vuelto a hablar nunca más en la vida. Y Amor le tengo cariño, pero no es mi amiga, es amiga de mi amiga. Le tengo cariño, quiero que le vaya todo muy bien, pero era bastante obvio que no iba a estar invitada a mi boda”.

Quien sí estuvo invitado a su boda fue Gonzalo Montoya, su exnovio, aunque no pudo asistir por motivos laborales. Muy agradecida por las palabras que le dedicó tras su enlace, Susana Molina ha tenido un bonito gesto público con el sevillano. "tengo muy buena relación con él y tengo muy muy buena relación con Tessa, la novia de Carlos. As amiga mía porque al final convivimos mucho tiempo juntas, y también tengo mucho cariño a los hermanos. Nada, que nos llevamos muy bien".

La luna de miel tendrá que esperar

Tal y como la influencer ha desvelado, ahora mismo no se irán de luna de miel y la organizarán "para noviembre o enero". Susana es una incondicional de pasar los veranos en Mallorca y quiere disfrutar de su primer verano como casada en la isla, uno de sus destinos favoritos.