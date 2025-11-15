Tamara Falcó: derroche de cariño hacia Fernando Verdasco en su 42 cumpleaños

El extenista Fernando Verdasco, yerno de Isabel Preysler, celebra hoy su 42 cumpleaños rodeado del cariño de su mujer, Ana Boyer, con la que va a cumplir ocho de matrimonio, y sus tres hijos, Miguel Mateo y Martín, de seis, cuatro y un año. Pero, sin duda, la más generosa en su felicitación ha sido su cuñada Tamara Falcó, que ha plasmado en sus redes sociales sus sentimientos hacia él junto a unas imágenes inéditas de los mejores momentos con Verdasco.

Ana Boyer y Fernando Verdasco saliendo de la preboda. GTRES

"Por más momentos y risas juntos", ha escrito. La marques de Griñón ha escogido de su álbum familiar una escena de la boda de Ana y Fernando en El Caribe, en diciembre de 2017; otra junto a sus hermanos Chábeli, Julio Iglesias Jr. y ella misma junto a los recién casados. En otra, la familia aparece con disfraces durante el último cumpleaños de Íñigo Onieva.

Precisamente ayer fue una fecha muy especial para Tamara en su relación con íñigo. "Un día como hoy hace 5 años… ", publicó junto a una instantánea del matrimonio.

Tenacidad y saque zurdo

Nació el 15 de noviembre de 1983 en Madrid y enseguida destacó como tenista, alcanzando su mejor puesto en el ranking individual en el número 7 en 2009. Entre sus logros más importantes figuran las semifinales del Abierto de Australia 2009, la victoria en las ATP Finales de dobles en 2013 junto a David Marrero, y la conquista de siete títulos ATP en individuales y seis en dobles.

Se retiró del tenis profesional en febrero de 2025 con un último torneo en Doha, donde reside desde hace años. Es conocido por su tenacidad y saque zurdo potente.

Fernando Verdasco, antes de su despedida en Doha @ferverdasco

El derroche de cariño de Tamara hacia él es muy genuino Siempre ha mostrado respeto y un apoyo entusiasta hacia Verdasco en torneos de tenis, animándole desde las gradas. En cualquiera de las imágenes transmiten esa confianza y cercanía. En general, el esposo de Ana Boyer se ha ganado el cariño en la familia Preysler, particularmente con Isabel, a quien define como “un amor de persona”. El matrimonio y sus tres hijos siempre es bien acogido en su casa madrileña. "Nos tiene a cuerpo de rey", ha confesado Verdasco en alguna entrevista.

Isabel, por su parte, también ha expresado su admiración hacia él como deportista y hombre muy implicado con la familia. Ambos han cultivado una relación de suegra y yerno muy calidad y afectuosa.