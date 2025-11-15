Última hora: velatorio, entierro y primeros detalles de la investigación de Encarnita Polo

La muerte de Encarnita Polo, figura carismática y una de las voces más populares de los años sesenta y setenta, ha conmocionado al país, especialmente por las circunstancias en las que ha tenido lugar. El viernes 14 de noviembre fue estrangulada supuestamente por un interno octogenario de la misma residencia de mayores, Decanos de Ávila, en la que se encontraba la artista sevillana.

El residente acusado de acabar con la vida de la actriz y cantante permanece bajo custodia policial en un centro psiquiátrico, según han confirmado a Efe fuentes de la Subdelegación del Gobierno. La Policía Nacional abrió una investigación para esclarecer los hechos.

Fuentes cercanas a la investigación han señalado que, hasta el momento, no se habían registrado incidentes previos de agresividad por parte del detenido en este centro para mayores.

La familia ha pedido respeto y privacidad para afrontar el duro momento. "Con un dolor inmenso quiero comunicar que mi madre, Encarnita Polo, ha fallecido en Ávila, la ciudad donde vivimos y donde pasó sus últimos años rodeada de cariño", trasladó su hija Raquel Waitzman Polo a sus conocidos.

De momento se desconoce qué pudo motivar al acusado a cometer la agresión o en qué situación se encontraba. Se sabe que permanecerá en el centro psiquiátrico hasta que sus condiciones permitan su puesta a disposición judicial.

La Brigada Provincial de Policía Judicial lleva a cabo las diligencias para aclarar el suceso. El fallecimiento fue comunicado por la Policía el mismo día en el que tuvo lugar, y tras la identificación de la víctima, se confirmó que se trataba de Encarnita Polo. Este sábado continúan el análisis forense y la recopilación de testimonios de residentes y personal del centro para determinar las circunstancias exactas que rodearon el incidente.

Fuentes próximas a la familia han confirmado que será enterrada en Ávila tras la celebración de un acto en el velatorio donde se encuentra actualmente su cuerpo.