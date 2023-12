Enrique Iglesias vende su catálogo musical por más de cien millones de dólares

Hace unos días sorprendía a todo el mundo anunciando su retirada: "He estado trabajando en este álbum durante bastantes años y para mí siempre fue como dije: ‘mi último álbum’. Este es todo… no haré más álbumes", escribió en un mensaje a través de sus redes sociales en el que aclaraba que "no es un adiós a la música", sino que seguirá trabajando de productor. La razón podría ser la deundefined. Sin embargo, volverle a ver sobre un escenario será cada vez menos probable, especialmente después de su último paso: Enrique Iglesias ha vendido todo su catálogo musical.

Según anunció su representante, el hijo de Julio Iglesias ha llegado a un acuerdo con la compañía Influence Media para la venta de todos los derechos de su música grabada y sus derechos de imagen anteriores a 2021 por una cantidad económica no precisada que, según diversas fuentes, supera los cien millones de dólares. El intérprete de "Bailando" se desprende de su catálogo (aunque no del disco que podría estar a punto de publicar próximamente) como ya han hecho otros artistas de una larga lista que incluye a Dylan, Shakira, Sting, Justin Bieber, Neil Young, Red Hot Chili Peppers o Bruce Sprinsgteen.

"Podíamos haber sacado más dinero si hubiéramos ido a más sitios, pero no lo hicimos porque no se trataba de eso. Era una cuestión de la relación, de cómo podíamos ayudarnos unos a otros y posicionar esa música", declaró a Bloomberg, el manager de Iglesias, Fernando Giaccard. Iglesias, que reside en Estados Unidos, tiene por delante una ambiciosa gira llamada The Trilogy Tour, compuesta de 18 fechas, en la que compartirá escenario con grandes de la música latina como Ricky Martin y Pitbull donde repasarán sus grandes éxitos.