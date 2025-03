Tania Llasera: "No me da miedo hablar del novio que me maltrató o del bullying que me hicieron por cambiar de peso"

Tania Llasera fue ayer una de las artistas que presentaron sus obras en la exposición “El arte de lo cotidiano”, nacida en el marco de la Fiesta de Ofertas de Primavera de Amazon. La plataforma propone celebrar esos objetos a priori banales pero que resultan imprescindibles en el día a día. La presentadora se decantó por el café o los limones para elaborar pinturas inspiradas en las largas sobremesas que tanto le gustan. “He pintado toda la vida, aunque más como hobby. Hace dos años me lo tomé más en serio y ahora tengo dos estudios, uno en casa y otro en el campo, y me he dado permiso a mí misma para hacer lo que me plazca y lo que me nazca”, dice a LA RAZÓN sobre su desconocida faceta de artista. “Encuentro arte en todo. Me encanta lo cotidiano, pinto lo que tengo por casa. También hago retratos de mis hijos o de mí misma, sobre todo porque me tengo a mano y porque me gusta ver los cambios paulatinos. Por eso me encanta que aquí se celebren los objetos más cotidianos que se venden por Amazon y que todos necesitamos”, añade.

Una pasión que compagina como puede con su trabajo y con la tarea más importante que la mantiene ocupada a tiempo completo, la crianza. Enamorada de sus dos hijos, ambos fruto de su relación con Gonzalo Vilar, reconoce que no siempre es fácil mantener esa actitud positiva que desde los manuales de maternidad parecen imponer. “Criar es muy repetitivo, pedirles lo mismo un montón de veces. Siempre acabo perdiendo un poco los papeles, no mucho, pero a veces un grito cae. Luego me siento mal porque no quiero ser demasiado dura, pero creo que a todas nos pasa en esas rutinas un poco caóticas. Mi madre me decía ‘cuando seas madre, comerás huevos’, y ahora la entiendo.

Tania Llasera junto a su obra "Pompas de café" en "El arte de lo cotidiano" de Amazon Cedida

En un mundo que cada vez se inclina más a señalar al prójimo, no son pocos los comentarios y críticas que Llasera recibe en redes sociales sobre su papel como madre, aunque, de momento, nadie ha tenido el valor de cuestionarla a la cara: “Alguna mirada sí me ha caído. Recuerdo que un día estaba en un museo con mis hijos y no sé qué hicieron que les pegué un grito, y una pareja de turistas me miró fatal. La gente no entiende todo lo que hay detrás, el número de veces que has pedido las cosas bien hasta que la paciencia se acaba. Qué fácil es juzgar cuando no se tiene hijos”.

Su próximo proyecto: dirigir un documental

Con 45 años a su espalda y a solo unos meses de sumar otro, Llasera hace un balance vital “muy bueno” y celebra todo con lo que ha sido bendecida: “Escogí una pareja fantástica, tengo unos hijos muy buenos, que no me los merezco, estoy trabajando en lo que me gusta y encima puedo pintar. Creo que tan mal no lo he hecho, tenemos que dejarnos de culpas y de miedos porque hay que confiar más en una misma”.

Tanto confía ella que ya tiene la vista puesta en su próximo gran proyecto, porque a pesar de su largo historial profesional en el que ha tocado varios palos todavía tiene espinitas pendientes: “Hay que plantar un árbol, tener un hijo y escribir un libro. Yo lo he hecho todo, me puedo morir tranquila, pero sí hay más cosas que me gustaría hacer. Quiero dirigir. Yo estudié Dirección de Documentales y tengo un par de ideas en la cabeza que quiero empezar a desarrollar a partir del año que viene, me hará mucha ilusión si sale. Hablará de temas tabú y un poco controvertidos que ahora no puedo decir, porque tampoco quiero adelantarme y que me dé mala suerte”.

Sin duda, su especialidad es abordar públicamente cuestiones que al resto del mundo parecen incomodar, y Llasera parece haberse convertido en la abanderada de los temas de los que nadie quiere hablar: “No me da miedo, vergüenza ni tengo ningún estigma a la hora de hablar un novio que me maltrató, la maternidad, la soledad o de cuando me hicieron bullying por cambiar de peso. Dije ‘sí, estoy gorda, ¿y qué?’, y se montó. Ahora estoy con la menopausia y la perimenopausia, que es por lo que estoy pasando ahora. ¿Por qué no voy a hablar de lo que me está pasando? Y más si puedo ayudar a otra gente dando luz a lo que les pasa, porque de lo que no se habla no existe”.

Una generación con miedo

Otro de los asuntos que Llasera quiere poner sobre la mesa llega a colación de “Adolescencia”, la exitosa serie de Netflix que se ha convertido en todo un fenómeno desde su estreno la semana pasada. “Por fin pone el foco sobre los incels, la responsabilidad que tenemos los padres, qué pasa en la habitación de un niño cuando nadie le está vigilando… Hay tanto miedo en mi generación a todo lo que no entendemos de nuestros hijos”, reflexiona la comunicadora.

Aun así, tiene claro en qué lado de la historia estarán sus hijos. Al menos, todo lo claro que lo puede tener una madre: “Me da más miedo lo que le puedan hacer a mis hijos, porque sé cómo les estoy educando y que no llegarán a hacer nada muy descabellado. Me da más miedo una situación en la que mis hijos sean víctimas que perpetradores, porque creo que lo estoy haciendo bien con ellos, aunque nunca se sabe…”.