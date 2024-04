Terelu y su hermana Carmen hacen oídos sordos a la reclamación de deuda de Bigote Arrocet

Hace tiempo que Edmundo “Bigote” Arrocet nos confesó que le prestó una importante cantidad de dinero a su entonces pareja sentimental, María Teresa Campos, presuntamente 30.000 euros que, según el, “nunca me devolvió”. Investigamos y descubrimos que la mejor amiga del humorista, Gema Serrano, acompañó a Bigote al banco en el que sacó dicha cantidad para prestársela a la popular y veterana presentadora de televisión. Pues bien, el asunto vuelve a un primer plano de la actualidad porque Arrocet solicitó directamente, desde el programa “De viernes”, a las dos hijas de la quien llama Teresita que le devuelvan ese dinero: “Sus hijas deberían devolvérmelo por una cuestión moral y no lo han hecho”.

Bigote Arrocet De Viernes



Una fuente cercana a Terelu y su hermana Carmen nos indica que “ellas no tienen constancia de ese préstamo y no van a desembolsar 30.000 euros sin que hayan visto un documento que demuestre esa presunta deuda”. Vamos, que hacen oídos sordos a la petición de Edmundo del que no quieren oír hablar bajo ningún concepto, tal es la animadversión que sienten hacia ese hombre.

Aún así, este último aclara que “no las voy a demandar, ¿para que?, si eso haría sufrir muchísimo a Teresita”. Y manda un mensaje muy claro contra ellas, al manifestar que si las hermanas siguen hablando de él, tendrán una respuesta contundente por su parte. La guerra, que parecía pacificada, se reaviva más que nunca. Y a saber dónde estarán los límites de tales desafueros.