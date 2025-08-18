Tierra Trágame (pero despacio): Las prisas de Marilia y un susto con su peculiar «outfit»

La cantante Marilia, del mítico dúo «Ella Baila Sola, llenó la semana pasada la plaza de Armas de Melilla con su himno «Lo echamos a suertes», pero antes la pillamos en la gala de Starlite Occident, en la cantera de Nagüeles, donde no tuvo problemas para contarnos su momento «Tierra Trágame» con la espontaneidad y la calidez que la caracteriza. Su momento «embarazoso» estuvo ligado a una época en la que no paraba de dar conciertos y no tenía claro dónde estaba. «Estábamos en el Parque de Atracciones de Madrid, llevaba un rato tocando y de repente, me doy cuenta que tengo la cremallera bajada del pantalón y además, el final del pantalón por encima de la bota en un lado y en la otra pierna, de otra manera. Un cuadro. Había salido como había podido porque venía de viaje, el avión se retrasó y me habían llevado en coche y salí propulsada al escenario».