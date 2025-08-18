Anécdotas
Tierra Trágame (pero despacio): Las prisas de Marilia y un susto con su peculiar «outfit»
La cantante del dúo "Ella Baila Sola" comparte su divertida anécdota
La cantante Marilia, del mítico dúo «Ella Baila Sola, llenó la semana pasada la plaza de Armas de Melilla con su himno «Lo echamos a suertes», pero antes la pillamos en la gala de Starlite Occident, en la cantera de Nagüeles, donde no tuvo problemas para contarnos su momento «Tierra Trágame» con la espontaneidad y la calidez que la caracteriza. Su momento «embarazoso» estuvo ligado a una época en la que no paraba de dar conciertos y no tenía claro dónde estaba. «Estábamos en el Parque de Atracciones de Madrid, llevaba un rato tocando y de repente, me doy cuenta que tengo la cremallera bajada del pantalón y además, el final del pantalón por encima de la bota en un lado y en la otra pierna, de otra manera. Un cuadro. Había salido como había podido porque venía de viaje, el avión se retrasó y me habían llevado en coche y salí propulsada al escenario».
