Tom Cruise: ¿Se ha hecho liposucción en su abdomen?

El torso al descubierto de Tom Cruise nos ha dejado boquiabiertos. ¿Se ha hecho una liposucción? Es la pregunta insistente tras la publicación de unas fotografías en Instagram, donde se le ve en una playa de Mallorca durante un descanso del rodaje de «Misión Imposible 8». Unos usuarios de X, donde se ha abierto el debate, opinan que el icónico actor luce un cuerpo envejecido; otros, aplauden su buena forma física.

¿Qué hay de esa posible liposucción de abdomen? Podría ser, pero no ahora, sino hace tiempo. No es la primera vez que el actor se somete a cirugías o retoques estéticos. Lució un rostro hinchado, con unos pómulos que no tuvo ni de joven, en la entrega de un premio a Di Caprio en 2016. Asistió en 2022 al Jubileo de Platino de Isabel II sin arrugas y con el arco mandibular bien definido.

Tom Cruise ALLISON DINNER Agencia EFE

El actor es muy deportista y tiene unos hábitos saludables, aunque la edad, 61 años, ha producido flacidez en los tejidos, por la falta de colágeno y elastina. Pero posee la figura y se mueve como un hombre con la mitad de su edad. Alternar regularmente ejercicios cardiovasculares y de fuerza con actividades como esgrima o escalada, igual que Cruise, ayuda a mantener la flexibilidad y el equilibrio, dos indicadores de la edad. No bebe alcohol ni consume drogas. Además, prescinde de dobles en sus películas.

Hablando con el doctor Ángel Martín, director médico de la Clínica Menorca y experto en liposucción, me comenta que a Cruise le haría la LipoVáser, ya que logra resultados excepcionales, especialmente en ciertas áreas donde hay musculatura, donde consigue que la piel se pliegue a la fascia del músculo creando una alta definición que permite que se evidencie aún más la musculatura, casi siempre en el área abdominal. La técnica se realiza con anestesia local y sedación y los resultados son permanentes.

Además con esta técnica de liposucción, solo se tocan zonas con grasa localizada, que en estas edades y en los hombres suele ser en la zona abdominal. Lo mejor es que el paciente no pierde grasa (que es necesaria) de otras partes del cuerpo, como la cara o el trasero.

Con la dietas tan agresivas de ahora o medicamentos inyectables como Ozempic o Saxenda, lo que está pasando es que se caen las caras, los cuellos, los glúteos… y ocurre algo peor y que nos envejece más : la flacidez y el descolgamiento, que nos deja como pasas. Con la liposuccion, esto no es problema .

Pero mi veredicto es que Tom Cruise no se ha sometido a una liposucción. Al menos ahora.