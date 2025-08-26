Tomás Páramo y María G. de Jaime, corriendo frente a una manada de toros

El verano de Tomás Páramo y María García de Jaime está plagado de costumbres. A la pareja de influencers les gusta tener contacto con las tradiciones y sienten un gran respeto por actividades populares que se han visto en peligro en los últimos años por la animadversión de un sector de la población. Más allá de su defensa de la familia tradicional y los valores patrios, un debate al que no dudan entrar de lleno en la tauromaquia, a la que defienden a capa y espada. Nunca mejor dicho.

Tiene grandes amigos en los ruedos, como Roca Rey, pero también ha creado un grupo de amistades con las que acuden a disfrutar de los grandes festejos taurinos, con citas marcadas en el calendario en Las Ventas y otros templos. Pero no solo se conforman con ver al toro desde el tendido, sino que también desean sentir la adrenalina recorriendo su organismo. Así lo hacen de manera tradicional cada año en los encierros de San Sebastián de los Reyes, desde donde han presumido de una emocionante jornada.

Tomás y María corren frente a una manada de toros

Tal y como han dejado constancia en sus perfiles públicos a través de los stories de Instagram, la pareja se ha sumado un año más a la aventura de los encierros de San Sebastián de los Reyes. Una práctica similar a la popular festividad de San Isidro en Pamplona, que hace las mieles de cientos de jóvenes. Una emoción cargada de adrenalina la de correr frente a una manada de toros, que Tomás Páramo y María García de Jaime no se han querido perder.

Tomás Páramo y María García de Jaime Instagram

“No hay verano sin fiestas del pueblo. Aunque muy cansados, porque este año hemos sido quintos, estamos muy felices y disfrutando de las tradiciones de siempre”, escribían. Tomás Páramo y María García de Jaime se han vestido de blanco, como marca la tradición, para el segundo día de encierros de la localidad madrileña, que festeja las fiestas patronales en honor al Santísimo Cristo de los Remedios. Así, a las 11 de la mañana el matrimonio se lanzaba a la carrera frente a los toros de la ganadería Carlos Núñez.

Un recorrido de 820 metros entre los corrales y la plaza de toros, entre resbalones de los morlacos y también de los participantes. Se han registrado siete heridos leves por caídas, contusiones y quemaduras. Los influencer Tomás Páramo y María García de Jaime están sanos y a salvo, aunque muy cansados. Pero también encantados de participar un año más en su tradicional corrida de San Sebastián de los Reyes.