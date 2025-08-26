La extraña denuncia de la sobrina de Isabel Pisano: “Fue llevaba a una residencia sin consentimiento familiar”

Las vueltas que da la vida. Isabel Pisano fue una de las grandes de nuestro país, a pesar de nacer en Uruguay. Su labor como periodista, escritora y actriz le hizo tener un merecido hueco en la cultura patria, pero cayó en el olvido, a pesar de sus desesperados intentos por conseguir un trabajo que le devolviese al foco y, sobre todo, le sacase de los graves problemas económicos que arrastraba. Pero antes que eso le llegó una difícil enfermedad que le supuso un deterioro cognitivo que le hizo ser completamente dependiente. El Alzheimer fue su peor enemigo.

Y así entró en un centro geriátrico de Majadahonda, donde ha vivido los últimos siete años de su vida, lejos de su familia. Pero ahora que se ha conocido su triste desenlace, con su muerte este mismo lunes 25 de agosto a los 81 años, se desvelan también más detalles sobre su situación familia. Su sobrina llevaba muchos años tratando de localizarla, de saber en qué residencia estaba ingresada y, sobre todo, cuál era su estado. Y es que ha denunciado en numerosas ocasiones que su tía “fue llevada a una residencia sin el consentimiento familiar”.

La denuncia de la sobrina de Isabel Pisano

La periodista, que también fue corresponsal de guerra, vivió una temporada muy difícil en sus últimos años. Antes de atacarle la enfermedad que mermó su capacidad cognitiva atravesó graves problemas económicos. Unos que le hicieron renunciar a sus principios y aceptar la oferta de entrar en ‘GH Vip’, cuando en su currículo aparecen muchos hitos importantes. También en lo personal, con el amor, con su matrimonio con el compositor Waldo de los Ríos y el jefe de la OLP Yasir Arafat.

Isabel Pisano Gtres

Pero su trayectoria profesional y también la personal quedó aparcada cuando entró en un centro geriátrico. Su sobrina, Claudia Isabel Pisano, denuncia que su tía “fue llevada a una residencia por parte de los servicios sociales de Madrid en 2018, haciendo expedientes e informes a escondidas”, como así dejó constancia por diversas vías públicas, como con escritos a la Asamblea de Madrid o a los propios dirigentes políticos e institucionales. Se queja de que no ha tenido respuesta oficial alguna en su lucha por “encontrar a mi tía”. Incluso habría escrito directamente a Isabel Díaz Ayuso por Instagram en busca de respuestas. No las obtuvo.

La sobrina de Isabel Pisano denuncia que ha sido internada en el geriátrico “sin ningún consentimiento de los familiares, ya que yo me enteré de ello por los medios de comunicación”. Claudia Isabel se queja además de que la periodista y escritora fue llevada a la residencia de Majadahonda, donde ahora ha perdido la vida, “aislada y privada de todas sus pertenencias y objetos y alejándola de todo contacto humano, visitas y llamadas de su familia. Tampoco tenemos ni idea del paradero de sus pertenencias. Queremos saber en manos de quién están sus bienes”, reclama la sobrina, que hace además un listado de lo que echa en falta: “Joyas, antigüedades, recuerdos de ella y su esposo Waldo, mascotas y demás propiedades”.

Es por ello que solicitaba formalmente a la Asamblea de Madrid tener conocimiento del estado de su tía Isabel Pisano, de la residencia en la que había sido ingresada, así como el paradero de todas sus pertenencias. También luchaba por poder estar en contacto con ella desde el centro geriátrico, aunque esto ya no podrá hacerlo, pues el conocimiento de su situación ha llegado demasiado tarde, cuando ya había fallecido este lunes en Majadahonda, tras siete años bajo el cuidado de la CAM, a espaldas aparentemente de sus seres queridos.