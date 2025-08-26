Amaia Montero celebra por todo lo alto sus 49 años sin responder a la importante pregunta

Amaia Montero se está preparando para iniciar una nueva etapa vital. No solo porque este martes 26 de agosto cumple 49 años, que también. Este día ha sido festejado por todo lo alto por la cantante, al menos sí en redes sociales con una foto inédita que viene a reafirmar el deseo de la artista de retomar su trono y reclamar el lugar que dejó vacío. Ya está de regreso. En las últimas semanas ha intensificado su papel en redes sociales, con retratos que han causado sensación, presumiendo de muy buena compañía.

No precisamente de su examiga, Cayetana Guillén Cuervo, a la que ha retirado la palabra por dar por confirmado de forma extraoficial su regreso a ‘La Oreja de Van Gogh’. Una buena nueva que ella no ha querido desvelar, que le ha sentado fatal que se filtrase y que dejaba a su sucesora en la banda vasca, Leire Martínez, destrozada. Ahora ambas parecen estar en un buen momento personal y ambas también con un pie de regreso a los escenarios, aunque para ambas sean inciertos de cara a la galería y se estén realizando con extrema precaución.

Amaia Montero reaparece por su 49 cumpleaños

Hay deseos que mejor no pronunciar en alto, para así asegurarse que se cumplan. Esta sería la premisa que contextualiza por qué Amaia Montero se mantiene tan misteriosa sobre su rumoreada vuelta a la banda que le vio nacer musicalmente. Todo hace indicar que la vocalista de ‘La Oreja de Van Gogh’ vuelve a la formación, después de su precipitada salida en 2007. Así estuvo una década probando suerte en solitario, con buena acogida, aunque no a la altura de su etapa dorada con sus compañeros de grupo.

Se cree que volverá en los próximos meses y ya se estaría cebando su inminente anuncio. Son muchos los que se han percatado de que Amaia Montero está cada vez más activa en redes sociales. Antes tan solo compartía una imagen cada ciertos meses y casi nunca actual. Echaba mano de su álbum de recuerdos para llamar a la nostalgia de sus fieles, pero esto ha cambiado. Desde que se subió al escenario del Santiago Bernabéu para cantar su tema ‘Rosas’ con Karol G, todo apunta a que vuelve a la primera fila.

Algo que se ve reforzado ahora que no para de subir nuevas fotos a su perfil público, como esta con la que celebra su 49 cumpleaños. “49… ¿estás preparado? Porque yo sí y voy a por ti”, escribe. Podría haber recibido cientos de mensajes felicitándola por su nueva vuelta al Sol o para tratar de que saque de dudas a sus fieles sobre su regreso a la música, ya sea con su banda o en solitario. No obstante, ha restringido los comentarios en su última fotografía y no desea que nadie deje ningún mensaje. Con ello se evita también innecesarios disgustos ante las fechorías de los ‘haters’.