El topless de Sylvia Pantoja que revoluciona las redes sociales

Sola, en una playa perdida del litoral español y exhibiendo un cuerpo espectacular. Sylvi revoluciona las redes con un topless. Sylvia Pantoja mantiene un físico muy cuidado a sus cincuenta y seis años y no se corta lo más mínimo al exhibirlo en público.

Los comentarios de sus seguidores son todos positivos, alaban su valentía al exponerse de esa forma y le lanzan multitud de piropos que la cantante agradece con palabras de cariño.

Algunos aseguran que "soy incapaz de fijarme en la playa, solo tengo ojos para ti", o "los paparazzis deberían olvidarse de las Campos y seguir a una mujer tan hermosa como tú".

Tapándose parte del pecho con las manos, tan solo luce una pequeña braguita de biquini, mostrando el resto de su cuerpo en todo su esplendor. Y ya quisieran muchas mujeres más jóvenes que ella mantenerse tan en forma.

Sylvia Pantoja Instagram

La prima de Isabel Pantoja, con la que no se habla desde hace décadas, tiene un verano cargado de conciertos, está recorriendo la geografía española y la veremos, entre otras, en localidades como Sevilla, Salamanca, Leganés, Griñón, Oropesa, Tarazona y Mallen.

Pero su proyecto más ambicioso tendrá lugar a partir de octubre cuando inicie una gira musical por tierras colombianas.

Sylvia goza de una merecida fama en tierras americanas, sobre todo en México, donde vivió y trabajó durante años. Pero en España no ha conseguido tener la misma popularidad y la aceptación que bien se merece. Y le duele que se hable más de ella por sus desafueros con su prima que por su arte como cantante.