El Turronero se pronuncia sobre los problemas económicos de su amigo Bertín Osborne: "La vida son altibajos"

La Feria de Sevilla sigue reluciendo en todo su esplendor y el ambiente festivo rezuma en todas y cada una de sus casetas. Especialmente en la de José Luis López, el empresario conocido como El Turronero y célebre por sus fiestas multitudinarias. Tan buen anfitrión como hombre de negocios, ayer jueves reunió en su techado a rostros tan conocidos de la crónica social como Paz Padilla, Terelu Campos, Bárbara Rey, Juan José Padilla, Víctor Puerto o el juez Pedraz junto a su pareja y madre de su último hijo, Elena Hormigos.

También estuvo Bertín Osborne, íntimo amigo de El Turronero, aunque se las apañó para pasar inadvertido ante la prensa. “Se ha escurrido, se ha ido por otro sitio”, comentó el empresario ante las cámaras de “Europa Press”, excusando la pronta marcha de su colega: “Estaba regular, tenía la voz un poco tomada por un programa de estos de cantar. Se está cuidando y el hombre ha estado aquí un par de horas o tres y se ha marchado”.

En el complicado papel de mediador entre Bertín Oborne y Gabriela Guillén, con la que tiene un hijo de un año y medio, El Turronero intenta mantenerse al margen de las disputas entre ellos. Aunque parecía que habían firmado la paz después de que el cantante se interesara por su bebé, la paraguaya ha dejado claro en el programa “¡De viernes!” que sigue dolida con él: “Solo lo ha visto una vez. no le quiere ver no voy a obligar a nadie. Es una pena, pero tampoco puedo pedir peras al olmo. A mí no se me olvida, me hizo muchísimo daño”.

José Luis López 'El Turronero' reacciona a las demoledoras declaraciones de Gabriela Guillén contra Bertín Osborne Europa Press

Unas declaraciones sobre las que El Turronero prefiere no opinar: “No he hablado con él de esto, pero tampoco era el día para hablar, porque hay mucha gente”. Sin embargo, y aunque desconoce si es cierto que Bertín solo ha visto a su hijo una vez, el empresario destaca que a su amigo se le cae la baba con el pequeño: “El niño está muy grande, más grande que yo, imaginaros cómo es el niño. Es muy grande, como el padre”.

Algo más expresivo se muestra en lo referido a los supuestos problemas económicos de Bertín Osborne. Aunque no confirma que su amigo pasa por un periodo de “vacas flacas”, El Turronero comenta que todo el mundo atraviesa momentos de mayor y menor bonanza: “Todos tenemos problemas en un momento determinado de la vida, no sé si estará mejor o peor, todos en la vida tenemos baches, la vida no es un equilibrio permanente, sino que la vida son altibajos y cualquiera los puede tener, para arriba o para abajo. Aquí estamos los amigos para ayudarnos unos a otros”.