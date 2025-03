Última Hora de Óscar Higares desde el hospital: sigue ingresado, ya hace ejercicio, pero se queja de su cara

Óscar Higares mantiene a su familia, amigos y seguidores preocupados. Continúa ingresado en un hospital, donde ha sido intervenido en la espalda de una larga operación. En concreto, una artrodesis lumbar, una cirugía en la columna para fusionar algunas vértebras debilitadas y estabilizar la zona. Es delicada y el postoperatorio muy doloroso y tedioso, pero el propio torero ya explicó que estaba viviendo un calvario de dolores que le han obligado a ponerse en manos de los cirujanos.

“Llevaba muchos años sufriendo mucho dolor y como yo entreno mucho y hago mucho deporte, gracias a eso había dio aguantando todos estos años. Pero llegó un momento en el que era insoportable y decidí entrar en quirófano”, aseguraba el también actor después de la operación en conversación con ‘El Español’. “El doctor me ha estado explicando que tengo muy buena anatomía y que el músculo está muy trabajado, pero el hueso estaba muy duro y la intervención la ha hecho con mucho mimo y con mucho cuidado. Se han esmerado mucho y por eso ha durado seis horas la operación”, añadía.

Óscar Higares da la última hora desde el hospital

El diestro y actor sigue en el hospital, donde se recupera de la operación en la columna vertebral y donde ya ha comenzado la rehabilitación. Una rutina que ha comenzado este viernes muy temprano, tal y como él mismo ha querido compartir con sus seguidores a través de los stories de su cuenta personal de Instagram.

Story de Óscar Higares desde el hospital Instagram

Sobre las 6:30 dice que ya estaba en pie después de una noche en la que había podido dormir bien y descansar. “He pasado una noche muy buena, me han dejado un diazepan y caí como un pollo. No me dio tiempo ni a ver ‘Maestro de la Costura’, lo puse y antes de que empezara palmé. He descansado bien y ya he estado esta mañana haciendo ejercicios. He estado haciendo estiramientos, he estado subiendo y bajando, ya que estoy en la planta sexta, y he estado subiendo y bajando un montón de veces las seis plantas. Me he pegado una duchita y ya estoy preparado”, comienza a describir su mañana de ejercicio y rehabilitación.

“Estoy esperando a que venga el médico para ver si por suerte me piro para casa y ya empiezo la rehabilitación allí buena”, ansía Óscar Higares, que ya ha mostrado a sus seguidores algunos de los ejercicios de estiramientos que hace a los pies de su cama y que muestran que ya está listo para continuar su recuperación fuera. También de las secuelas visibles en su rostro de la operación, al tener que estar bocabajo en la camilla: “Mirad cómo tengo todo. Eso es de estar seis horas bocabajo. Tengo la nariz, el labio…”, se apenaba antes de despedirse.