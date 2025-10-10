Descubrimos más detalles de la nueva ilusión de Eva González: este su nombre, su edad y su profesión

Esta misma semana se hacía público que Eva González ha rehecho su vida sentimental tras su separación de Cayetano Rivera. Las fotografías de la revista “Lecturas”, en las que aparece besándose apasionadamente con un hombre, no dejan lugar a dudas y demuestran que la presentadora ha vuelto a dar una oportunidad al amor.

Una información sobre la que González no quiere pronunciarse ante la prensa, aunque no puede evitar que una sonrisa delatora se dibuje en su rostro ante las preguntas de los reporteros de la agencia “Europa Press”, tal y como recoge el vídeo publicado sobre estas líneas.

Una incipiente relación de la que la presentadora de “La Voz” no habría hablado ni siquiera a su grupo de amigos, y de la que hasta el momento apenas se conoce ningún detalle, aunque todo apunta que llevarían viéndose alrededor de un año.

El hombre que acompaña a González es todo un misterio, aunque sí se sabe que tiene cerca de diez años menos que ella, que ocupa un puesto de responsabilidad en hostelería y que hasta ahora vivía en el extranjero por motivos laborales, aunque habría regresado a Sevilla para estar cerca de Eva.

Eva González en el Teatro Real Gtres

“Fue aproximadamente hace un año. Nacho trabaja en la organización de eventos en un hotel de una cadena muy conocida en Sevilla, y hace un año coincidieron en otro evento de esta cadena en otra provincia. No sé si cruzaron miradas... pero el caso es que esa fue la primera semilla. A partir de ese momento empezaron a hablar y a quedar, y llevan haciéndolo desde hace un año”, ha explicado un reportero de “El programa de Ana Rosa”.

“Nacho se define como un joven apasionado, compañero de sus compañeros. Ha estado viviendo en Andorra, en Honduras, en Sevilla, en Cádiz o en Marbella... Se llevan diez años y su entorno le define como fiel y sobre todo amigo de sus amigos”, ha añadido sobre la nueva pareja de Eva González, del que muy probablemente empecemos a conocer más detalles en los próximos meses.