La verdad oculta de la operación de Kiko Matamoros: se sabe por qué entra en quirófano

Una foto de Kiko Matamoros en una cama del hospital volvió a escandalizar las redes sociales. En parte por las chanzas provocadas por la peculiar instantánea, pero también por supuesto por el hecho de saber que el colaborador de televisión estaba atravesando un nuevo problema médico que, para sorpresa de todos, le obligaba a pasar una vez más por quirófano. Como cabría esperar, la preocupación se propagó, especialmente al desconocerse muchos de los detalles que rodeaban a este ingreso hospitalario. Entre ellos, el motivo real.

Sí, la razón por la que el marido de Marta López Álamo era que debía ser intervenido, pero no se contaba el porqué de esta intervención. Después de unos días de mucho trajín, dimes y diretes, donde las teorías se superponían entre sus seguidores, la influencer ha querido despejar al fin las dudas. No quiere que se especule más sobre la salud de su marido o el motivo que le ha llevado a ponerse en manos de un cirujano. De ahí que haya respondido al fin a la pregunta que muchos le hacían hasta la saciedad. ¿Qué le pasaba? ¿Cómo está?

Kiko Matamoros en una imagen desde el hospital Instagram

Marta López filtra la operación de Matamoros

En una de las típicas maniobras de las influencers para generar contenido fácil y posicionarse más cerca en la mente de sus seguidores, se ha sometido a una ronda de preguntas. Ha despejado algunas dudas, eligiendo cuestiones planteadas por sus fans. Entre ellas hay una que plantea cómo se encuentra el colaborador después de su paso por quirófano. Su esposa se ha explayado con su respuesta, aunque protege la decisión de su marido de no dar demasiados detalles sobre su operación.

“¿Está bien tu marido?”, preguntaban. Ella sentenciaba que “sí”. Dicho esto, entró en materia y dio detalles inéditos: “Al final no subí el vídeo porque él dice que prefiere no explicar detalles de lo que le ha pasado, entonces respeto su decisión, en su momento me dijo que no tenía ningún problema en que lo contase, pero si prefiere que no lo haga, pues no tengo yo nada que hacer ahí”, comienza. No quiere traicionar la confianza de su marido, aunque sí que sacia la curiosidad de sus fans y termina desvelando por qué ha tenido que ponerse en manos de profesionales.

Story de Marta López sobre la salud de Kiko Matamoros Instagram

“Lo que sí os puedo contar es que era una cirugía para solventar una situación que le llevaba restando calidad de vida, ya casi dos años relacionada con el aparato digestivo, pero que gracias a Dios ha salido todo bien y está recuperándose y camino a llevar la vida que siempre ha llevado, es decir, una vida normal”, matizaba sin entrar en demasiados detalles, pero cumpliendo también con su misión de despejar dudas. La modelo remata su respuesta añadiendo que Kiko Matamoros ya está ansioso por hacer las maletas y aprovechar el recién estrenado buen tiempo: “También está bien, harto de lluvias y se quiere ir a tomar el sol como yo, pero está bien, muchas gracias por preocuparos”, se despide.