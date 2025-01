Verónica Hidalgo se pronuncia tras ser operada de urgencia después de dar a luz

Verónica Hidalgo, quien fuese Miss España en 2005, cumplía un sueño al convertirse en madre de su primera hija, junto a su pareja Juan Andrés González. La pequeña Leandra llegaba al mundo el pasado 12 de enero, tiempo en el que la madre ha continuado ingresada. Después del feliz anuncio de la llegada de la modelo, comenzaba a propagarse la preocupación por ella, al comprobar que no recibía la correspondiente alta médica que le permitiese disfrutar de su pequeña en la comodidad de su hogar. Pasaban los días y finalmente se conoció que la maniquí de 43 años tuvo que pasar por quirófano de urgencia, a consecuencia de una hernia abdominal. Después del susto mayúsculo que ella misma se ha llevado, además del que ha dado a todos sus seres queridos, por fin ha tenido ocasión de actualizar su parte de salud y detallar cómo se encuentra.

“Fue un imprevisto y una operación de urgencia, pero ya estoy recuperándome. Lo importante es que la pequeña está súper bien”, ha querido tranquilizar respondiendo a la preocupación mostrada desde el programa ‘Y ahora Sonsoles’ de Antena 3. La ex Miss ha detallado que su imprevisto fue causado por un músculo de su abdomen, que terminó pinzando el intestino delgado, lo que provocó una hernia que resultó ser muy dolorosa. De hecho, la solución no ha sido fácil: “Me han tenido que cortar un trozo de intestino, todo de urgencia. Es una cosa muy rara”, reconoce la modelo, que trata de restar hierro al asunto al rematar con un “son cosas que pasan”. Y es que no desea que nada reste felicidad al dulce momento que ansía disfrutar con su pequeña en sus brazos. Todos son primeras veces, aunque todavía tiene que vivirlas desde el hospital, a la espera de que los médicos le permitan continuar su recuperación en casa.

“Sigo ingresada, controlada por los cirujanos y médicos. No sé cuántos días me quedan, pero poquito a poco voy mejor”, confiesa Verónica Hidalgo, impaciente por volver a casa, aunque consciente de que está en las mejores manos y de que ha tenido suerte de que todo esté bien. Sabe que le espera una larga recuperación por delante, que todo quedó en un susto, pero que aun así requiere de un cuidado extra al hecho de haber dado a luz, pues poco después tuvo que pasar por quirófano de urgencia por una hernia intestinal. Al menos lo hace muy bien rodeada: “Mi bebé está conmigo, con mi madre y mi pareja. Ella está perfecta, come y duerme como una reina”. Se le cae la baba con ella, pero también se emociona con lo vivido: “Fue un susto gordo, pero gracias a Dios pudimos reaccionar rápido”.